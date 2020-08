Siden 2001 har instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller Charlotte Sieling haft adresse midt på Østerbro i København.

I den periode har hun instrueret flere store tv-succeser lige fra Krøniken til Forbrydelsen og Borgen, men fremover bliver den kreative hjemmebane en anden.

Sielings 193 kvadratmeter store lejlighed tæt på Søerne i hovedstaden er nemlig netop kommet til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Ejerlejligheden ligger i et 100 år gammelt baghus, som - ifølge salgsmaterialet fra mæglerforretningen Estate Østerbro - oprindeligt var et gammelt savværk, der er blevet restaureret med originale detaljer som frilagte bjælker og sprossede vinduer bibeholdt.

Da Charlotte Sieling købte lejligheden tilbage i 2001, var der ifølge tinglysningen blot 67 kvadratmeter bolig, men sidenhen er der blevet inddraget et erhvervsareal til lejligheden.

Prisen er derfor også en lidt anden, end da instruktøren købte kvadratmeterne i 2001: Den eksklusive københavner-lejlighed er nemlig kommet på markedet for 11.995.00 kroner.

Over gennemsnittet i dyrt område

En af Charlotte Sielings første gange i instruktørstolen var på den populære tv-serie Rejseholdet, som begyndte tilbage i 2000 - året før hun købte lejligheden på Østerbro for 1.786.00 kroner.

I dag er Østerbro et af landets dyreste boligområder, hvor ejerlejlighederne i gennemsnit bliver solgt for næsten 46.900 kroner pr. kvadratmeter.

Det er ifølge tal fra Boliga.dk lidt over 2,8 millioner kroner for en gennemsnitlig to-værelses lejlighed på 60 kvadratmeter.

Med en kvadratmeterpris på lige over 62.000 kroner ligger Sielings ejerlejlighed et stykke over gennemsnittet på de andre lejligheder på Østerbro, som altså er det femte dyreste ejerlejlighedsmarked i hovedstaden – efter Nordhavn, København K, Frederiksberg C og Vesterbro.

Udover karrieren som instruktør - der også tæller flere episoder i udenlandske serier som Homeland og White Collar - er Charlotte Sieling også skuespiller med roller i flere danske film og serier på cv’et- blandt andet også i Rejseholdet.

