Torsdag kom meldingen, at 25 procent af Viaplay Group ville få sparket.

Nu skriver Mediawatch, at den nye Viaplay-direktør vil luge ud i såkaldte bundle-tilbud, som giver andre lov til at have Viaplay i deres sortiment, og varsler derfor også prisstigninger.

Det er direktør Jørgen Madsen Lindemann, som kommer med den benhårde melding.

»Det er ganske klart, at vækst i volumen er blevet prioriteret over vækst i omsætning per abonnent – særligt med b2b-partnere. Det er ikke godt for produktet, fordi det skaber kunstigt lave prispunkter for kvalitetsindhold,« sagde han.

Yderligere forklarer han, at for at få flere indtægter ud af den enkelte streamingkunde vil Viaplay Group løbende hæve priserne.

Det vil ske på tværs af alle abonnenter i Norden og internationalt.

De allerstørste stigninger vil komme til at omfatte de streamingpakker med sportsindhold og b2b-aftaler med relativt lave prispunkter.

Det skyldes blandt andet, at rettighederne til fodbold har været dyrere end regnet.

»At igangsætte massive besparelser. At igangsætte en øjeblikkelig strategisk gennemgang af hele virksomheden for at se på alle alternativer inklusiv indholdsunderlicensering, afhændelse af aktiver, kapitalindskud eller salg af hele koncernen,« lød det i selskabsmeddelelsen, der varslede fyringer.

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, så kommer det ikke til at falde i god jord hos forbrugerne.

»Det kommer til at udløse et ramaskrig hos forbrugerne, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu kender vi ikke størrelsen på de prisstigninger, der måtte komme, men vi har set Viaplay hæve priserne flere gange de seneste år, og hver gang har det udløst ramaskrig på sociale medier – ikke mindst fordi sportspakken i forvejen ligger omkring 450 kroner om måneden, hvilket er et relativt stejlt prispunkt.«

»På en eller anden måde er det jo modigt af Viaplay. Deres aktie er faldet dramatisk de seneste måneder, og de er i store problemer økonomisk. Når man så hæver priserne, risikerer man, at brugerne simpelthen reagerer ved at opsige deres abonnement. Og det bliver situationen jo ikke bedre af.«

B.T.s forbrugerredaktør mener også, at det nok ikke kommer til at blive en nem opgave for Viaplay, at de nu skal hæve priserne.

Tværtimod.

»Man må så sige, at når vi ser på Viaplays situation lige nu, står det klart, at de ikke får nok penge i kassen. Og det ser ud som om Viaplay simpelthen ikke tager nok for deres produkter holdt op mod, hvad de betaler for rettigheder.«

»Så: Isoleret set kan det sagtens give god mening at hæve priserne. Men jeg tror ikke, det bliver nemt.«