Efter en ny opdatering, så er internettet i kog.

For i forbindelse med Snapchats seneste iOS-opdatering blev der automatisk slået såkaldte 'tidskritiske notifikationer' til for appen.

Tidskritiske notifikationer er notifikationer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed, hvorfor de vises på din skærm i en time.

Det har fået mange brugere til at gå til tasterne og klage over den nye funktion.

Den største forskel på en tidskritisk notifikation og en normal notifikation er, at du vil modtage den, selvom du har sat mobilen i en 'fokus'-tilstand. En funktion mange ynder at have på om natten, for ikke at blive forstyrret.

Nu kan Snapchat-brugere ikke vælge, hvilke notifikationer de vil have som tidskritiske. Blandt andet er den øverst på din bedste ven-liste, for eksempel automatisk omdannet til en tidskritisk notifikation.

Men hvis du er ved at rive de sidste hår ud, så er der heldigvis gode råd.

Hvis du modtager en notifikation fra Snapchat, der er markeret som tidskritisk, kan du fjerne dem direkte på notifikationen.

Uden at åbne notifikationen skal du trække fingeren hen over den fra højre mod venstre. Vælg derefter 'valg'. Vælg 'Sluk tid kritisk'.

Hvis du endnu ikke har modtaget en tidskritisk notifikation fra appen, kan du fjerne dem i indstillingerne på din telefon.