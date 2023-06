Det er brutale løjer at følge Viaplay Groups aktie i disse dage.

Natten til mandag kom Viaplay Group med en meddelelse om, at direktøren stopper, fordi salg af annoncer, abonnementer, indtjening og spareplaner går dårligere end ventet. Det fik aktien til at styrte ned med godt 60 procent mandag.

Tirsdag var det svenske aktiemarked så lukket på grund af helligdag, men onsdag vendte nedturen tilbage.

Siden åbning onsdag er Viaplay Groups aktie igen faldet med knap 17 procent. Sådan var billedet i hvert fald 11.55.

Søndag kostede en Viaplay Group-aktie godt 225 svenske kroner. Onsdag middag ligger den og bliver handlet til omkring 70 svenske kroner.

»Det er meget, meget markant udvikling. Det er voldsomt for Viaplay Group. Det her betyder, at nogle af dem, der har investeret med et langsigtet perspektiv, de bliver meget nervøse,« siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet:

»Aktien er nu faldet med 69 procent siden mandag. Det er en lussing, hvor det er så voldsomt, at der er nogen, der er ved at blive nervøse for, om det her kan ende som noget, der bliver invaliderende for Viaplay Group.«

Han forklarer, at konsekvenserne kan blive til at tage og føle på inden for relativt kort sigt.

»Det er ikke godt, for hvis det her fører til, at de skal ud og lave brandudsalg af rettigheder, så kan de ende med at skulle sælge dem for billigt. De er under markant pres,« siger Per Hansen:

»Dem, der skal betale for Viaplays drift – abonnenter og annoncører – de svigter lige nu, og så er der pludselig alt for meget usikkerhed omkring selskabet. Det ser vi konsekvensen af på aktiemarkedet. Investorerne er meget nervøse lige nu.«