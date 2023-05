Det gik ellers lige den rigtige vej.

Men nu begynder priserne på de globale fødevarer at stige igen.

Det skriver Finans, der har oplysningerne fra FNs fødevare- og landbrugsorganisation FAO.

Indekset har været faldende siden marts 2022, men i april er det steget svagt med 0,6 procent.

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er det for tidligt at spå om, hvorvidt priserne også vil stige i de kommende måneder.

»Efter så lang en periode med høj inflation er det jo ikke specielt rart at se en faldende pristendens blive brudt. Jeg synes dog, det er umuligt at konkludere noget på baggrund af en enkelt måned. Tendensen har været kontinuerlige fald rigtig mange måneder i træk, så på det lange stræk er vi fortsat markant under den pristop, vi så for et års tid siden.«

I første omgang tror redaktøren ikke, at den danske forbruger komme til at blive ramt.

»Jeg tror ikke, at en enkelt måned med stigninger i april nødvendigvis får betydning i supermarkederne. Men vi skal håbe, april var en enlig svale, og at den nedadgående trend fortsætter lidt endnu.«

Men de danske priser har haft det svært med at følge faldet internationalt.

»Helt generelt har det været ret mærkeligt at se, hvordan de globale fødevarepriser og priserne i danske supermarkeder udvikler sig. Da priserne steg kraftigt på de globale råvaremarkeder, var det en markant medvirkende faktor til store og kontinuerlige prisstigninger i supermarkederne« siger Kjeldsen og fortsætter:

»Men vi har ikke set samme tendens efter de globale fødevarepriser er faldet måned efter måned. Tværtimod: der er priserne faktisk fortsat med at stige i supermarkederne. Så det har været rimelig forbløffende at følge.,« siger Kjeldsen.

Det er først og fremmest sukker, der har trukket indekset i vejret.

Siden januar er sukkerprisen således blevet 28 procent højere.

Til det siger B.T.s forbrugerredaktør:

»At det lige præcist er sukker, der i sær trækker op, overrasker mig ikke. Da vi på B.T. var ude og tjekke priser i marts, kunne vi se, at lige præcist sukker er en af de varer, som er steget ret markant i pris siden inflationskrisens start.«

Ifølge Finans skyldes stigningen på prisen af sukker bekymringer over den globale forsyningssituation.

Der har også været stigninger på svinekød, mens priserne på mejerivarer og korn fortsætter med at falde.