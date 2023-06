Fremover vil en million elkunder i et af landets største energiselskaber blive afregnet månedsvis ud fra deres faktiske forbrug.

Andel Energi har nemlig valgt at skrotte de gammeldags aconto-regninger, hvor elkunder betaler op til tre måneder forud på baggrund af forventet forbrug.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

»Aconto-afregning er et levn fra en tid, hvor elmålere ikke kunne fjernaflæses digitalt. Systemet med forudbetalt aconto og kvartalsafregning fungerer fint nok i fredstid, men er sårbart, når prisen svinger,« siger Josefine Walter, der er funktionschef i Andel Energi.

»Det seneste halvandet år har været ekstremt på energimarkedet. Det har været enormt svært at gennemskue marked og priser. Nu tager vi konsekvensen, skrotter aconto og ensretter alle betalinger til månedsvis bagudbetaling,” siger hun.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere kritiseret acontosystemet, som benyttes af af mange energiselskaber.

»Vi oplever, at rigtig mange forbrugere ikke kan forstå, hvorfor de skal betale aconto og dermed agere bank for energiselskaberne,« sagde Forbrugerrådet Tænks direktør, Mads Reinholdt, tilbage i december, da energikrisen rasede.

I Andel Energi, hvor cirka to tredjedele af el-kunderne i dag afregnes aconto, har over 25 procent af alle kundehenvendelser siden efteråret handlet om eller berørt afregningsformer.

Kunderne foretrækker en mere simpel afregningsform, og nu får de så deres vilje.

»Månedsvis bagudbetaling er klart den afregningsform, der er lettest at forstå som kunde. Vi gør forbruget op én gang om måneden, og så afregnes kunden direkte for sit forbrug i perioden. Det er simpelt og let at forstå, og det er det, kunderne efterspørger,« siger Josefine Walter.

Andel Energi forventer, at udfasningen af aconto-afregning er afsluttet i første halvår 2024.