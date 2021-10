Der var tale om historiske prisstigninger på eksempelvis el og gas, da Danmarks Statistik mandag morgen udsendte tal for prisudviklingen i Danmark.

Samtidig blev det slået fast, at inflationen – den gennemsnitlige prisudvikling i Danmark – i september ramte 2,2 procent, hvilket er det højeste niveau i ni år. Og alt tyder på, at priserne kommer til at fortsætte op.

»Vi har ikke set toppen endnu. Den kommer nok i oktober. Der er både noget teknisk i forhold til registrering af elpriserne og det faktum, at der er nogle priser, som er fortsat med at stige i oktober,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank:

»Vi kommer nok yderligere op i oktober på omkring 2,5 procent.«

Også Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, vurderer, at inflationen fortsætter op.

»Vi kommer til at se en højere inflationsrate de kommende måneder. Vi kommer nok op mellem 2,3 og 2,5 procent. Jeg tror dog, vi er ved at nå toppen,« siger Helge Pedersen.

De høje rater skal ses i forhold til, at inflationen mellem maj 2019 og februar 2021 konsekvent lå under én procent måned efter måned.

De seneste måneder har inflationen så været over en procent og ramte i august 1,8 procent. Nu er den så over to.

Helge Pedersen vurderer, at inflationsrater over to procent ikke bliver noget sjældent syn i den kommende tid.

»Vi ved, at når forbrugerpriserne stiger, så kommer der krav om højere lønstigninger fra fagforeningerne eksempelvis, og så kan vi godt komme til at se, at de her inflationsrater bider sig fast i en periode,« siger Helge Pedersen:

»Det betyder, at en familie skal af med omkring 8-9.000 kroner mere om året. Der skal man dog samtidig huske, at samme familie stiger en del i løn samtidig.«

Begge økonomer vurderer, at inflationsraterne ikke er alarmerende, og at langt de fleste danskere ikke som sådan vil mærke det store til det.

Der er dog nogle familier, som kommer under økonomisk pres.

Gaspriserne er steget med 55 procent på et år – de største stigninger siden 1980.

Elpriserne er steget med 15,2 procent – de største stigninger siden 2008.

Også priserne for diesel og benzin hamrer op.

Diesel er 22 procent dyrere, mens benzin er oppe med 18 procent over et år. Og det kan ramme hårdt.

»Hvis du pendler i en bil og varmer dit hus med gas, så er det klart, så bliver du ramt relativt hårdt. Det er forbrug, som er meget svære at skrue ned for, og derfor er det en regning, man ikke kan gøre så meget ved,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.