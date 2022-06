Lyt til artiklen

Efter flere ugers bitre kampe har Rusland endegyldigt indtaget byen Severodonets i Østukraine.

Det erkender byens borgmester, Oleksandr Stryuk, ifølge BBC.

»Russerne har fuldt ud besat Severodonetsk, og vores styrker har trukket sig tilbage til forberedte stillinger,« siger han til ukrainsk tv, skriver BBC.

Oleksandr Stryuk fortæller også, at russerne allerede er begyndt at indsætte sine egne topfigurer i byen for at få etableret et politisk styre.

»Russerne har indsat en kommandant. Men byen er så smadret, at det bliver svært for folk at leve i den nuværende situation,« siger han ifølge CNN.

Allerede fredag lød meldingerne fra det ukrainske militær, at man ville beordre sine styrker til at trække sig ud af byen, da situationen var kritisk.

Indtagelsen af Severodonets er enormt vigtig for Rusland, der har som erklæret mål at indtage hele Donbas-regionen, hvilket indbefatter Luhansk.

Med indtagelsen af Severodonetsk sidder Rusland nu stort set på hele Luhansk.

Den sidste store by i Luhansk, som Rusland ikke har taget endnu, er Lisichansk.

Russerne har dog sat på området syd for byen, og der er flere meldinger om, at kampe i udkanten af byen er igang. Det er dog ikke bekræftet af ukrainerne.

Kampen om Severodonetsk har været enormt bitter og ført til store tab på begge sider.

Der har været tale om voldsomme bombardementer fra russisk side, hvorfor byen ligger i ruiner, men der er også foregået bykampe, hvor tropper har kæmpet fra gade til gade for at få kontrol med byen.

Rusland sidder nu på næsten hele Luhansk regionen og en stor del af den tilstødende Donetsk-region.

De rykker fortsat frem flere steder i Østukraine.