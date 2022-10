Lyt til artiklen

Ledelsen af det skandaleramte rejseselskab Detur erklærer selskabet for konkurs.

»Driftsomkostningerne med stigende og vanskeligt estimerede omkostninger til flybrændstof har sat selskabet i en sådan situation, at ledelsen har været nødsaget til at konstatere, at det ikke længere er meningsfuldt at fortsætte indsatsen med omlægning, rekapitalisering eller alternativt salg og desværre må meddele, at Detur er tvunget til at indgive konkursbegæring,« skriver selskabet på deres hjemmeside.

B.T. har hen over sommeren talt med mange danskere, der følte, de blev snydt af selskabet på deres ferier. De mødte op til hoteller og forventede sus og dus – og endte på hoteller beskrevet som 'fra helvede'.

Men nu har selskabet altså smidt håndklædet i ringen.

»Det har været tungt og vanskeligt at blive tvunget til at træffe denne beslutning, og vi beklager virkelig de problemer, dette vil forårsage,« skriver de og fortsætter:

»Ikke kun for de kunder, der har booket sig ind på en længe ventet soltur, men også alle vores medarbejdere, der har arbejdet så hårdt for Detur, og som nu går en usikker fremtid i møde.«

Møgsagerne for charterselskabet, der har specialiseret sig i charterrejser med direkte fly fra København, Billund og Aalborg, har dog ikke kun handlet om ubehagelige hoteloverraskelser.

De har således også været på Pakkerejse-Ankenævnets sortliste, som er en liste over rejsebureauer, der ikke efterlever kendelser fra nævnet.

Hvis man har haft booket en ferie med selskabet til senere på året, ser det sort ud. Ferierne blev allerede i slutningen af september aflyst, og nu må man forsøge at få pengene tilbage.

Her skriver selskabet, at »tilbagebetaling af det betalte beløb, hvis de har betalt med betalings- eller kreditkort, kan ske ved at bestride beløbet med den udstedende bank«.

»De (kunder, red.) kan også kræve refusion fra rejsegarantien via Kammarkollegiet eller ved at indgive deres krav til kurator og afvente deres proces- og sagsbehandlingstid, som normalt er længere. Erhvervskammeret oplyser i dag på sin hjemmeside, at de »har en høj arbejdsbyrde, og sagsbehandlingstiden er derfor længere end normalt, i øjeblikket cirka fire-seks måneder,« lyder det.