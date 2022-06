Lyt til artiklen

En af de ting, mange danskere for alvor begyndte at interesse sig for under diverse coronanedlukninger i 2020 og 2021, var at investere penge.

Opkøb af kryptovaluta via apps hjemme på sofaen eksploderede. Det samme gjorde investeringer i aktier.

I foråret 2021 var det så vildt, at private investorer i Danmark i de første fem måneder af 2021 pumpede 72,3 milliarder kroner ind i aktier, skriver Børsen.

Det var dengang. Siden er aktiemarkedet gået fra at være et sted, mange danskere kunne sidde og smile, mens deres investeringer voksede, til et sted, hvor store værdier kan forsvinde på kort tid.

Siden starten af 2022 har aktiemarkederne i hele verden været nedadgående på grund af stigende inflation, stigende renter og krig i Ukraine.

I USA er aktiemarkedet nede med 20 procent over året. Nogenlunde samme status kan man gøre i Danmark.

Og det har gjort ondt. Så ondt, at danskerne for alvor har fået kolde fødder, hvad angår aktieinvesteringer.

I årets første fem måneder har de private investorer i Danmark ‘kun’ købt aktier for 9,3 milliarder kroner.

Det er altså et brutalt fald på 87 procent i forhold til samme periode året forinden.

»Jeg er overrasket over, hvor stort faldet er. Det er meget voldsomt, også selvom det kommer fra en høj base sidste år. Det er udtryk for, at mange investorer er blevet brændt, og så trækker de følehornene til sig,« siger Esben Saxbech Larsen, aktiechef i Danica Pension, til Børsen.