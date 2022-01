Har du et par lagkagebunde liggende i skabet, er det en god idé at læse med her.

Fredag tilbagekalder Coronet Cake Company nemlig to varianter af Salling lagkagebunde.

Det sker efter fund af mug, skriver Fødevarestyrelsen.

Nærmere bestemt drejer det sig om Salling lagkagebunde, kakao og Salling lagkagebunde, lyse.

Fundet af mug gør lagkagebundene uegnede som fødevarer.

Produkterne er solgt i Føtex og Bilka over hele landet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.

Lagkagebundene har bedst før-datoerne 07.02.2022 og 22.02.2022.

EAN-koden er 571872607540.