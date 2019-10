Tv-giganterne Yousee og Discovery Networks har de seneste uger ligget i åben krig.

Yousee vil kun have Discovery Networks kanaler i bland selv-løsningen efter nytår, men det nægter Discovery at acceptere, og derfor har Yousees kunder kurs mod at miste kanaler som 6’eren og Kanal 5 fra første januar. Men nu åbner en af stridsherrerne døren en smule på klem.

For i et interview med Mediawatch siger Christian Kemp, administrerende direktør for Discovery Networks i Danmark, at det trods alt ikke er helt umuligt, at parterne alligevel når til enighed om en aftale.

Meldingen kommer, efter Discovery Networks i flere uger har ført en offensiv kampagne mod Yousee.

I annoncekampagner – blandt andet på tv - har Discovery decideret opfordret Yousees kunder til at skifte selskab, ligesom Christian Kemp i pressen har beskyldt Yousee for at forsøge at presse Discovery ud af markedet.

Discovery har sågar bestilt en YouGov-undersøgelse for at sprede nyheden om, at Yousees kunder overvejer at forlade tv-udbyderen i hobetal, hvis de mister Discoverys kanaler.

Men efter uger, hvor de to parter har stået ualmindeligt stejlt overfor hinanden, bløder Discovery Networks nu en lille, bitte smule op.

Christian Kemp holder fast i, at Discoverys kanaler under ingen omstændigheder er at finde i Yousees udvalg, hvis det udelukkende sker i bland selv-universet.

Men han åbner alligevel for, at der kan komme en aftale på plads, som ligger et sted mellem bland selv eller ingen aftale. Altså: et kompromis.

»Men hvis vi skal nå til enighed om et eller andet, handler det ’et eller andet’ om mere end bare bland selv. Hvad det er, kan favne bredt,« siger Christian Kemp – som dog ikke kommer nærmere ind på, hvad det betyder.

Han afviser dog eksempelvis, at det vil være nok for Discovery, hvis Yousee går med til at lægge Kanal 5 i mellempakken i stedet for grundpakken, hvor den i dag når ud til Yousees 1,2 millioner kunder.

Yousee afviser at udtale sig i artiklen – men fastholder, som de hele tiden har gjort – at de fortsat håber på en aftale.

Helt overordnet fortæller Christian Kemp dog, at Discovery Networks forbereder sig til en fremtid, hvor deres kanaler ikke bliver distribueret ud til at Yousees kunder.

En fremtid, som vil være mærkbart anderledes for Discovery Networks i Danmark.

For hvis Discoverys kanaler ikke længere bliver distribueret ud til kunderne via Yousee, får Discovery Networks med ét halveret sit forretningsgrundlag i Danmark.

Det til trods forbereder Christian Kemp sig nu til sådan en virkelighed – og melder, at man ikke bare sidder og venter på en aftale med Yousee, men gør klar til at nå kunderne via eksempelvis streamingtjenesten Dplay.