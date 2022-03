Efter en uge med historisk hårde økonomiske sanktioner rettet mod Rusland, er den russiske regering begyndt at svare igen.

En række meldinger og nye love fra det russiske underhus fredag blev starten på det, der kan betegnes som hævnaktioner mod vestlige virksomheder og medier.

Mest konkret er det lige nu medier og sociale medier, der er blevet ramt.

I den forgangne uge blev flere russiske medier – eksempelvis Russia Today og Sputnik News – blokeret i hele EU, da de anses for at være russiske propagandamedier.

Fredag kom der så en række gengældelsesaktioner.

BBC er blevet begrænset i Rusland, da russerne mener, at mediet bedriver antirussisk propaganda, og fredag blev der så indført en lovgivning, der har fået nakkehårene til at rejse sig på flere europæiske og amerikanske medier i landet.

En ny russisk lov betyder, at det nu giver op til 15 års fængsel at udbrede ‘falske nyheder’ om Ruslands krig i Ukraine.

Frygten er, at betegnelsen ‘falske nyheder’ strengt taget kan tolkes som at være alt, der ikke passer ind i den russiske regerings narrativ om krigen.

Det fik hurtigt BBC til at trække alle medarbejdere ud af Rusland, ligesom eksempelvis Washington Post nu fjerner deres journalisters navne fra artiklerne, så de er sværere at identificere for de russiske myndigheder. Også medier som CNN, Bloomberg og CNBC har midlertidigt standset deres virksomhed i Rusland.

Forventningen er, at alle vestlige medier bliver forvist fra Rusland inden for få uger.

Også sociale medier har fået russernes vrede at mærke.

Facebook meldte tidligere på ugen, at de eksempelvis ville minimere spredningen af indhold fra medier som Russia Today og Sputnik, og det har medvirket til, at Facebook nu er blokeret i Rusland.

Også Twitter rammes af blokering, skriver The Times.

Formanden for Duma’en, Vyacheslav Volodin, sagde under en debat fredag, at de amerikanske sociale medier var vigtige at få lukket ned.

»Vestlige informationsteknologi-firmaer bliver brugt mod os som våben. De spreder had og løgne, og dem skal vi tage hånd om som det første,« sagde han, ifølge The Times.

Også vestlige firmaer og forretningsmænd er nu truet.

I den forgangne uge har Vesten indefrosset midler fra Rusland i stor stil, indført sanktioner mod russiske firmaer og forretningsmænd og begyndt at beslaglægge ejendom fra en række russiske oligarker.

Nu ser det ud som om, at russerne giver igen af samme skuffe.

Duma’en indførte fredag sanktioner, som skal ramme ‘udlændinge, som krænker russiske borgeres rettigheder’, og det inkluderer at indefryse vestige midler i landet og eksempelvis bandlyse vestlige firmaer.

Hvilke firmaer, der rammes, og hvilke midler, der indefryses, står ikke klart.

Dmitry Medvedev, forhenværende præsident i Rusland og nuværende næstformand i det russiske sikkerhedsråd, har også meldt ud, at det ikke kan udelukkes, at Rusland vil nationalisere vestlige virksomheder.

En nationalisering vil betyde, at den russiske stat ganske enkelt overtager et udenlandsk firma og beslaglægger alle dets værdier.