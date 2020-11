Det var en gigantisk handel til 45 milliarder kroner, der søndag aften sendte et stykke af dansk infrastruktur i topklasse endegyldigt ud af landet.

Endnu en af de virksomheder, som er opfundet i Danmark, og som berører samtlige danskeres hverdag, blev solgt.

Det var virksomheden Nets, som fra lokalerne i Ballerup har stået i spidsen for betalingsservice, dankortet, e-Boks og NemID, der meldte ud i en pressemeddelelse, at man har fusioneret med den italienske betalingsformidler Nexi.

Handlen kommer, efter betalingsservice-delen af Nets i august blev solgt til amerikanske Mastercard for godt 21 milliarder kroner.

Nexi har opslugt Nets.

»Det er dansk arvesølv, der sælges ud af her,« forklarer Jan Damsgaard, professor ved it-instuttet på CBS:

»Salget er et nostalgisk farvel til dankortet, e-Boks, NemID og betalingsservice, som det er udviklet og driftet i Ballerup. Det er et farvel til alle de her gode, gamle danske ting, som vi har taget til os fra barnsben, og som danskerne har en stolthed omkring og et sentimentalt forhold til.«



Nets har været ejet af kapitalfonde siden 2014, men alligevel markerer de seneste salg et endegyldigt skifte.

»Tidligere har Nets være storebror, som har opkøbt i Norge, Tyskland og andre lande og givet dem adgang til de tjenester, man har opbygget gennem mange år. Nu er det så Nets, der bliver opslugt,« forklarer Jan Damsgaard.

Historien om Nets er i virkeligheden en dansk succeshistorie.

Nets blev grundlagt med navnet PBS i 1968. Det var et samarbejde mellem danske banker og sparekasser for at udvikle fælles, innovative og billige betalingsløsninger til danskerne.



Med tiden blev det en virksomhed, som har stået for stort set alle fremskridt inden for betalinger i Danmark gennem årtier.

»PBS var jo i starten en erstatning for girkortet på posthuset. Senere blev det til betalingsservice, hvor pengene bliver trukket fra vores konti. Senere lavede man et hævekort, hvor man kunne hente penge i automaterne uden for bankens åbningstid,« forklarer Jan Damsgaard:

Betalingsservice.

»Så kom muligheden for at hæve i andre bankers automater, så kom dankortet med fluesmækkeren ude i butikkerne, og derefter kunne man betale direkte ved kassen. Med tiden er så også kommet NemID og e-Boks. Nets har virkelig været til glæde for danskerne.«

Den betalingsinfrastruktur, Nets fik bygget op, blev med tiden attraktiv for udenlandske aktører.

Siden 2014 har Nets været ejet af kapitalfonde, og både salget af betalingsservice-delen til Mastercard og det seneste salg til italienske Nexi er udtryk for, at de danske teknologier nu for alvor skal udbredes til andre lande i Europa.

»Danmark har været langt foran mange andre lande på det her område. Idéen er at udbrede den her teknologi i Øst- og Sydeuropa,« siger Jan Damsgaard.

Det er dog ikke sådan, at NemID, som bruges til at logge ind på alt, hvad der er personfølsomt i Danmark, nu styres fra Italien.

Den danske stat har nemlig startet noget, der hedder Mitid, som kommer til at erstatte NemID i Danmark på et tidspunkt i 2021.

»Før var det sådan, at Nets ejede og var operatør og udvikler på Nemid. Nu er det heldigvis staten, der ejer Mitid, og så er Nets operatør og udvikler.«

Og hvad kan vi så lære af det her salg?

»Det, der står tilbage for mig, er, at vi i Danmark er rigtig gode til at bygge løsninger for fællesskabets bedste. Men er vi gode nok til at prissætte det?« spørger Jan Damsgaard:

»Vi har set det med Ørsted, TDC, Københavns Lufthavn i Kastrup. Der er mange eksempler på, at vi danskere har været gode til at lave de her ting, men får danskerne nok ud af det i sidste ende? Kunne offentlige interesser, som for eksempel ATP, have en aktiepost, så danskerne også får en bid af kagen, når der virkelig kommer en optur? Det er værd at tænke over.«