Efter nogle hårde år for fly- og rejsebranchen, drager danskerne igen ud i verden.

I april måned havde Billund Lufthavn så høj rejseaktivitet, at det var passagerrekord.

Lufthavnen skriver i en pressemeddelelse, at 345.396 passagerer gik gennem terminalerne, og det svarer til en vækst på intet mindre end 8,6 procent sammenlignet med april sidste år.

»Væksten i april vidner om, at der stadig er et stort rejsebehov, og alt tyder på, at det kommer til at fortsætte i løbet af sommeren,« siger direktør Jan Hessellund og tilføjer, at lufthavnen forventer, at det er en udvikling, der fortsætter.

»Charterbureauerne spår høj aktivitet, og belægningsgraderne på flyene er virkelig gode, der er meget, der tyder på, at vi får en god sommer i Billund Lufthavn, fastslår Jan Hessellund.

Billund har åbnet flere nye ruter til så forskellige steder som eksempelvis München, Zürich, Kangerlussuaq og Lesbos.

Luftfragten klarer sig til gengæld ikke så godt i Billund, fremgår det af pressemeddelelsen.

På luftfragtssiden blev der nemlig fragtet 5.727 tons via Billund Lufthavn.

Det svarer til en nedgang på 17,8 procent sammenlignet med sidste år.

Lufthavnen vælger dog at se på lyspunkterne.

»Sidste år havde vi nogle store specialforsendelser i lufthavnen, og når markedet generelt oplever nedgang, så giver nedgangen i Billund Lufthavn fin mening. Men vi ser lyst på de aktiviteter, vi har. Maersk Air Cargo er trods tallene kommet rigtig godt i gang og fører nye kunder og nyt gods til lufthavnen, som vi ikke har haft før,« afslutter Jan Hessellund.