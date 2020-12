Det er ikke kun i de fysiske stormagasiner, at køen af kunder er alen lang, efter regeringen her til aften annoncerede, at store dele af handelslivet lukker ned.

Knap havde statsminister Mette Frederiksen meddelt, at Danmark nu lukker ned igen, før danskere i hobetal også væltede ind på online-supermarkedet Nemlig.com.

Lige nu er det slet ikke muligt at komme ind og bestille varer på Nemlig.com. I stedet bliver man placeret i en digital kø, som klokken lidt over 20.15 talte knap 16.000 personer.

Laang kø på Nemlig.com. Foto: Screenshot Vis mere Laang kø på Nemlig.com. Foto: Screenshot

Ventetiden på at købe hakket tomat, juleand og havregryn er i skrivende stund ca. 36 minutter.

Opdateres …