En æra sluttede endegyldigt, da Coop tirsdag aften bekræftede det uundgåelige:

Fakta lukker ved årets udgang, og Coop 365discount tager over. En kæde, som havde 448 butikker, da den var størst, og som har eksisteret i over 40 år, er færdig. Men hvad siger kunderne til det?

B.T. har talt med tre danskere, som nu skal gå fra Fakta til Coop 365discount.

Jens Rantzau, 49 år, Amager

»Min oplevelse af Faktas butikker har været meget blandet. Man kan komme ind i en butik, som ligner en million, og hvor der er masser af frugt og grønt. Og man kan komme ind i en Fakta, som ligner jeg ved ikke hvad.«

»Jeg har prøvet at være i én Coop 365, og den var rigtig fin. Jeg håber, at de får rettet op på rodet i butikkerne, når de ændrer til Coop 365. Jeg tror, det skyldes et imageproblem, at de skifter.«

»Nogle gange har man ikke rigtig følt sig velkommen i deres butikker, fordi der står så mange varer. Det er fint, at de ændrer sig, hvis de også får rettet op på deres butikker og personalet.«

Hanne Langebæk, 68 år, Næstved

»Vi har oplevet, at det har været rigtig godt, at flere af Fakta-butikkerne i Næstved er blevet lavet om til Coop 365. Indretningen er god, der er kommet orden i grøntsagsafdeling, der er bedre tilbud end i Fakta, og der er kommet flere økologiske varer til fornuftige priser. De har fået et løft af at blive lavet om.«

»Jeg bruger scan og betal, som de har indført i alle Coop 365. Det er rart, at man undgår at skulle stå i lang kø ved kassen.«

»Jeg har faktisk en Fakta-butik, som ligger endnu tættere på end dem, der er lavet om. Det glæder mig, at den også bliver lavet om, for så vil jeg begynde at bruge den butik noget mere, for så sparer jeg lidt på benzinen.«

Martin Bentzen, 48 år, Vejle

»Jeg synes ikke, at Coop 365 giver folk en handelsoplevelse. Det er kønsløst og neutralt, man bliver ikke nysgerrig, det er straight og kedeligt. Det er en oplevelsesløs butik. Det ligner en kiosk.«

»Det bliver mere af nødvendighed, man går derind, end fordi man vil have en handelsoplevelse. Jeg synes, at Fakta er bedre. Deres tilbud er tydeligere. De skulle have noget uventet og spotvareområder som i Netto, hvor man får noget, man ikke forventede.«