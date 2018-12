Efter gavekort-kovendingen undersøgte Fætter BR, om også sparemærkerne alligevel ville være noget værd.

Men desværre må den konkursramte lejetøjskæde skuffe de mange danskere, som har hæfter med de berømte BR-sparemærker liggende derhjemme.

»BR-mærkerne er værdiløse. Dem kan vi desværre ikke refundere,« siger Top-Toys pressetalsmand Lars Bo Kirk til B.T.

Han kommer med den triste meddelelse efter at have forhørt sig hos konkursboets kurator, som altså vendte tommelfingeren nedad.

Fredag eftermiddag erklærede Top-Toy - som står bag legetøjskæderne Fætter BR og Toys'R'Us - sig konkurs.

I første omgang lød beskeden til de mange kunder, at både gavekort, tilgodebeviser og BR-mærkerne var værdiløse.

Men lørdag kom det frem, at gavekort, som er købt efter legetøjskædens rekonstruktion den 30. november, alligevel bliver refunderet.

»Der var rygende travlt i går, og ikke alt blev håndteret korrekt. Vi kan kun lægge os fladt ned og indrømme, at det ikke er godt nok,« sagde Lars Bo Kirk til B.T. efter kovendingen.

Top-Toy Top-Toy blev i 2015 solgt til kapitalfonden EQT, der ejer 73 procent af selskabet. Stifterfamilien Gjørup ejer stadig 24 procent. Da selskabet blev tvunget i rekonstruktion i november, drev de 226 BR-butikker og 73 Toys 'R' Us-varehuse. Efterfølgende meldte de ud, at de ville skære op mod 100 butikker i Norden og Tyskland, og derudover skære i hovedkontoret i Vallensbæk og Hongkong. 10 butikker blev lukket i Danmark, og 450 medarbejdere over hele norden stod til at miste deres job. Top-Toy har 2.124 fuldtidsansatte medarbejdere over hele norden. Kilde: Top-Toy

Hvis du ligger inde med et gavekort eller et tilgodebevis til Fætter BR eller Toys'R'Us, skal du dog ikke møde op i en af de 24 butikker, der stadig er åbne, pointerer Lars Bo Kirk. Du skal derimod sende billeder af gavekortet og din kvittering, så man kan se datoen for købet, til konkursboets kurator på mailadressen toptoy@gorrissenfederspiel.com.

'Vi sørger for udbetaling hurtigst muligt,' skriver Fætter BR i en meddelelse, som blandt andet kan ses på BR-legetøj Kolding Storcenters Facebook-side.

Gavekort købt før 30. november er derimod stadig værdiløse. Dog kan du, indsende et krav på tilbagebetaling til konkursboet. Det skal sendes til samme mail, som ovenfor.

Lars Bo Kirk opfordrer danskere, som ligger inde med gavekort til Fætter BR eller Toys'R'Us, til at holde sig opdateret på Top-Toys hjemmeside, hvor der lørdag vil komme yderligere oplysninger om, hvad man skal gøre for at få refunderet beløbet, hvis gavekortet er fra december, eller blive kreditor i konkursboet, hvis gavekortet er af ældre dato.