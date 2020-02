Der var ikke tale om en endelig regning for tv-krigen mod Discovery, da YouSee mandag offentliggjorde, at 24.000 tv-kunder opsagde deres tv-pakke i de sidste tre måneder af 2019.

Det var en blot begyndelsen på en kundeflugt, som bliver en del større, og som foregår i disse dage og uger.

Sådan lyder vurderingen fra Claus Bülow Christensen, der er digital analytiker og arrangør af Copenhagen TV Future Conference.

Han mener, at den konflikt, der endte med, at Discoverys 11 kanaler forsvandt fra YouSees tv-univers, bliver dyrere endnu.

»Vi ser da en effekt af den konflikt i det her regnskab. Men der tale om en optakt,« siger Claus Bülow Christensen:

»En ting er, at kunderne hørte om sagen i medierne og opsagde tv-pakken på den baggrund i slutningen af 2019. Men fra årsskiftet forsvandt de kanaler altså fra folks tv-udbud. Det er noget helt andet, og derfor forventer jeg også, at vi vil se en endnu mere markant afgang af kunder i første kvartal af 2020.«

Udviklingen i YouSee er ellers markant nok, som det er.

2019 endte med at koste YouSee 71.000 tv-kunder i alt, hvilket var en stigning i forhold til 2018, hvor 57.000 tv-kunder forlod butikken.

Dagens regnskab var det 14. kvartalregnskab i træk, hvor YouSee måtte melde, at porteføljen med tv-kunder er skrumpet.

Det kontinuerlige tab af tv-kunder betyder, at YouSee fra slutningen af 2014 er gået fra 1.410.000 tv-kunder til 1.171.000 tv-kunder i slutningen af 2019. Et minus på 239.000. Og nedturen står altså til at fortsætte.

Det bekræftede finansdirektør i TDC, Lasse Pilgaard, mere eller mindre mandag overfor Ritzau.

Her lød det, at TDC forventer, at det, man har set i fjerde kvartal, også kan gøre sig gældende i de tre første måneder af 2020.

»Det er da dybt bekymrende for TDC. Vi ser i hele verden, at folk dropper de klassiske tv-pakker, og TDC har jo også investeret massivt for at få den blødning hos YouSee til at stoppe,« siger Claus Bülow Christensen:

»Men de her tal viser, at man simpelthen ikke rigtigt har fået tag i den udvikling. Man har ikke formået at hægte sig på for alvor og sætte bremsen i.«

Endnu mere bekymrende er det for TDC, at man i regnskabet påpeger, at en del af årsagen til det dalende kundetal er, at færre nye kunder kommer til.

Det sker på trods af, at YouSee de seneste år har investeret massivt i eksklusivt indhold, der skal tiltrække nye kunder.

»Der er tale om en rigtig stor satsning fra YouSee, som er et forsøg på at stabilisere det her kundetal. Så det er da en bekymring,« siger Claus Bülow Christensen.

Alt er dog ikke udelukkende negativt. Selvom YouSee taber kunder, står selskabet eksempelvis fortsat med ganske solidt 1,171 millioner tv-kunder i folden.

»Så der er jo altså virkelig noget at tage af stadigvæk,« siger Claus Bülow Christensen, og uddyber:

»Og så skal man heller ikke glemme, at YouSee sparer omkring 400 millioner kroner på ikke at betale for rettigheder til Discovery Networks’ kanaler. Så der er stadigvæk noget at arbejde med for YouSee.«