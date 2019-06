I februar kunne B.T. i en række artikler fortælle, hvordan hver fjerde dansker ofte oplever at blive snydt for rabatter, når de kommer frem til kassen i supermarkedet. En problematik, kæderne gør forsvindende lidt for at rette op på.

Nu får artikel-serien konsekvenser. Det sker hos en af Danmarks dagligvaregiganter.

Coop starter nemlig en indsats, som skal udslette prisfejl i deres butikker.

Tiltaget er netop blevet rullet ud i Irmas 69 butikker og kan med tiden også ende med at blive rullet ud i Fakta, Kvickly og SuperBrugsen, oplyser Coop til B.T.

Idéen er simpel.

Opdager Irmas kunder en prisfejl ved kassen, straffer Irma sig selv ved at give kunden 10 procent rabat på hele indkøbet, næste gang kunden handler i Irma.

Hos Irma forklarer direktør Søren Steffensen, at man er klar over, at fejl på kvitteringerne er noget af det, der irriterer kunderne allermest.

Derfor lancerer man nu en indsats for at stoppe det.

’Fejl kan ske for selv den bedste. Når det sker, er vi glade for at blive gjort opmærksomme på det, så vi kan blive endnu bedre. Det er derfor, at kunden altså nu får en kompensation, der kan mærkes – både af kunden og os’, udtaler Søren Steffensen i en skriftlig kommentar.

Tiltaget er skruet sådan sammen, at du får 10 procent rabat – uanset hvor mange penge, du køber for - næste gang du handler i Irma.

Men hvorfor ikke bare brede det ud til samtlige kæder i Coop med det samme?

»Vi bruger Irma som et eksperimentarium. Vi gør det, når vi tester nye varer og nye metoder,« siger Jens Juul, pressechef for Coop:

»Nu tester vi det i Irma. Vi følger erfaringerne. Og så ser vi, om det er noget, vi vil bruge i resten af Coop. Vi kan bestemt ikke afvise, at det er noget, der også kommer til at gælde i de andre kæder.«

Kun fem procent af danskerne oplever aldrig fejl på kvitteringen i supermarkedet.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget for Forbrugerrådet Tænk.

Alligevel vælger 43 procent af danskerne ofte ikke at sige noget, selvom de opdager, de er blevet snydt.