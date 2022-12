Lyt til artiklen

De ved det godt i topledelsen hos Aldi Nord.

At det er ganske usædvanligt, at man har truffet beslutningen om at forlade et marked, det danske.

»Det er første gang i historien, og jeg er stærkt overbevist om og ved, at det aldrig kommer til at ske igen,« lyder det til Børsen fra Florian Scholbeck, der er kommunikationsdirektør og talsmand for Aldi Nord Gruppen.

I Danmark betyder beslutningen, der blev annonceret i sidste uge, at 188 butikker bliver til 0.

Der har ligget 188 Aldi-butikker i Danmark. Foto: Bo Amstrup Vis mere Der har ligget 188 Aldi-butikker i Danmark. Foto: Bo Amstrup

For Aldi Nord betyder det, at ni markeder bliver til otte.

I interviewet med Børsen fortæller Florian Scholbeck, at de danske forbrugere tilsyneladende har eftersøgt et mere varieret koncept end det rene discountkoncept, som den store tyske koncern har stået for gennem 45 år i Danmark.

Hvilket et underskud på mere end tre milliarder kroner i de seneste ti år måske også indikerer.

Det kommer kommunikationsdirektøren også ind på i et interview med Finans.dk:

»Det forholdsvis lille danske dagligvaremarked er ekstremt udfordrende – især for ikkedanske retailere – og præget af hård konkurrence med meget etablerede, indenlandske aktører. Den danske forretning har for os vist langsom vækst og negativ indtjening i flere år,« lyder det fra Florian Scholbeck til Finans.dk.

Den norske kæde Rema 1000 kommer til at overtage 114 af Aldis danske butikker, mens resten bliver solgt fra. Også 1.600 ud af 2.800 Aldi-ansatte vil i fremtiden have et job hos Rema 1000.