59 butikker.

Så mange står til at lukke i løbet af januar og februar, fortæller den tyske supermarkedsgigant Aldi.

For selvom Rema 1000 har købt 114 af kædens butikker, svæver 74 butikkers fremtidig i det uvisse. Det skriver Dagligvarehandlen.

Ifølge mediet er Aldi i øjeblikket i gang med at forhandle med andre aktører om overtagelse af yderligere 15 butikker.

Her er butikkerne, som er i forhandling om salg Aarhus, Rådhuspladsen 1d

Aars, Søndergade 31a

Esbjerg, Østervangsvej 1b

Grindsted Vestre Boulevard 3b

Hjørring, Skagensvej 100

Horsens, Lilli Gyldenkildes Torv 8

Nykøbing Mors, Broen 2

Odense, Havnegade 8a

Risskov, Ravnsøvej 15b

Rødby Havn, Færgevej 2

Silkeborg, Nordre Højmarksvej 1

Silkeborg, Viborgvej 16a

Søndersø, Toftekær 6

Viborg, Vestervangsvej 12

Viby, Nordbyvej 4 Kilde: Dagligvarehandlen.dk

Men det efterlader fortsat 59 butikker uden en ny ejer, hvilket betyder at cirka 625 medarbejdere vil miste deres arbejde.

»Vi gør vores bedste for at hjælpe og støtte de medarbejdere, som snart skal finde nyt job. I den forbindelse glæder jeg mig over den store interesse fra andre i branchen for de dygtige kolleger, som vi desværre må opsige,« siger Finn Tang, der er administrerende direktør i Aldi, til mediet.

Ifølge købsaftalen med Rema 1000 vil cirka 1600 af Aldis 2800 medarbejdere være sikret arbejde.

Hvis det lykkedes at forhandle en aftale hjem med de 15 butikker, vil yderligere 180 medarbejdere kunne ånde lettet op.

Det er knap to uger siden, at det kom frem, at Aldi forlader Danmark i det nye år, og det betyder farvel til 188 butikker.