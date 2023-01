Lyt til artiklen

De fleste danskere har nok skruet låget af en Faxe Kondi-flaske i løbet af deres liv.

Taget en tår. Og smagt på væsken, der - åbenbart - smager af lemon/lime.

Men nu lancerer Royal Unibrew, der producerer sodavanden, en helt ny Faxe Kondi med en anden smag.

For første gang i 50 år, skal man tro en pressemeddelelse fra øl- og sodavandsgiganten.

Det drejer sig om en anden citrusfrugt, nemlig appelsinen.

»Vi giver Faxe Kondi Appelsin et skud, da vi mener, at vi har ramt en appelsinsmag, som vil være svær at sige nej tak til. Vi har i mange år leget med smagsvarianter, men da vi ramte den helt rigtige appelsinsmag, vidste vi, at den skulle vi dele med danskerne,« siger brand manager Rasmus Kobbersmed i en pressemeddelelse.

Dermed tager de kampen op mod store spillere som Fanta og Tuborg Squash på det danske marked.

Faxe Kondi Appelsin kommer både i to versioner; en med og en uden sukker. Begge er med 5 procent appelsinjuice.

Og mens Faxe Kondi tidligere har lavet Faxe Kondi med et strejf af alt muligt forskelligt, så skriver de, at den her variant er kommet for at blive.