Har man haft en Windows-computer i sit liv og brugt den til mere end bare det hele basale Word- og internetbrug, så har man haft en tro følgesvend gennem hele livet.

Programmet WinRAR.

En ven. En støtte. Et helt gratis program, som man i stedet kunne vælge at betale penge for. Hvis man havde lyst. Helt frivilligt.

WinRAR spurgte og spurgte. Dag efter dag. År efter år.

Programmet var en nødvendighed, når man på en eller anden måde pludselig stod med en. rar-fil, der er en komprimeret fil på samme måde som en. zip-fil. Især efter man havde bevæget sig på internettets mere lyssky sider på jagt efter, for eksempel, et spil.

Men nu ser det sort ud for den tro, gratis følgesvend.

Windows er nemlig 28 år efter lanceringen af Windows 95 langt om længe begyndt at understøtte. rar-filer.

Dermed forsvinder hele årsagen til at downloade, installere og trykke »nej« til at betale i det så elskede stykke software med det skønne navn. WinRAR.

Og hvordan døde programmet? Som en lille note i en Windows-opdatering:

'Vi har tilføjet understøttelse af yderligere arkivformater, herunder tar, 7-zip, rar, gz og mange andre ved hjælp af open source-projektet libarchive. Du kan nu få forbedret ydeevne af arkivfunktionaliteten under komprimering på Windows.'

Techcrunch har forsøgt at høre firmaet, hvordan de har det med, at Windows nu har adopteret formatet, men de har ikke svaret.