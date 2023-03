Lyt til artiklen

Borgere i Hjørring kan se langt efter et nyt supermarked.

De Samvirkende Købmænd har vundet en stor sejr ved, at Planklagenævnet har ophævet Hjørring Kommunes kommunalplan.

Nu er der hermed lukket for etableringen af en Bilka i Hjørring. Det skriver De Samvirkende Købmænd selv i en pressemeddelelse.

De Samvirkende Købmænd og Coop har i mere end ti år kæmpet for at forhindre en Bilka i Hjørring og har nu fået Planklagenævnets ord for, at Hjørring Kommune ikke kan planlægge en Bilka.

Kommunens byråd havde ellers samlet et flertal, men det kan være lige godt nu.

Planklagenævnet har ophævet kommunens lokalplan, og Salling Group vil derfor ikke kunne gå i gang med at bygge den ønskede dagligvarebutik på 3.300 kvadratmeter.

»Vi glæder os meget over Planklagenævnets helt klare og entydige afgørelse, som nu sender Bilka i Hjørring til tælling,« siger adm. direktør Jannick Nytoft, der samler de godt 1.500 selvstændige købmænd i Danmark.

»Nu ser vi frem til, at der kan skabes ro om arbejdspladser og investeringer hos de lokale butikker i hele Nordjylland. Etableringen af en Bilka kunne være forskellen mellem liv og død for mange butikker og arbejdspladser, så mange butikker i Hjørring og omegn kan nu ånde lettet op.«