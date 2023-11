Ejendomsmæglerkæden EDC har været udsat for et hackerangreb.

Natten til onsdag 1. november hackede kriminelle sig ind i ejendomsmæglerkædens systemer, hvor de slap af sted med en større mængde data.

Det betød, at hackerne kopierede dataoplysninger fra et større antal kunder og medarbejdere.

»Desværre lykkedes det gruppen af IT-kriminelle at kopiere nogle data, herunder persondata for både medarbejdere og et større antal kunder,« lyder det fra Jan Nordmann, der er kommunikationschef hos EDC, i en mail til pressen.

Han tilføjer:

»For de flestes vedkommende drejer det sig om navn, adresse, telefonnummer og e-mail, men også et betydeligt antal cpr-numre er blevet kopieret. Desuden et mindre antal kopier af pas, kørekort eller sundhedskort, som er afgivet i forbindelse med bolighandel.«

Og det er et stort antal tidligere og nuværende kunder, der har været ramt af hackerangrebet.

Næsten 100.000 CPR-numre fra EDC's nuværende og tidligere kunder er omfattet af angrebet, oplyser Jan Nordmann til TV 2.

Han fortæller, at det er en international hackergruppe, der står bag angrebet.

»Siden vi fik kendskab til angrebet, har vi arbejdet i døgndrift på at inddæmme og afbøde angrebets omfang. Det er lykkedes, og vi har nu genoprettet systemdriften og foretaget en række for­an­stalt­ninger for at styrke sikkerheden af vores systemer yderligere,« siger Jan Nordmann.