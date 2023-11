EDC har sendt en mail til cirka 100.000 kunder, der efter alt at dømme er ramt af det massive hackerangeb mod ejendomsmæglerkæden.

I mailen sendt fredag aften står det her om de mulige konsekvenser for de ramte kunder:

'Hvis hackerne har fået adgang til oplysninger om dit CPR-nummer, er der risiko for, at disse oplysninger kan blive forsøgt benyttet til identitetstyveri og svindel, herunder f.eks. at foretage køb og optage lån i dit navn eller lignende,' skriver EDC i mailen, B.T. er i besiddelse af.

Der står også i mailen, at kunder med hemmelig adresse kan være særligt ramt.

'Hvis du har hemmelig adresse, og hvis dit navn og din adresse er blandt de stjålne oplysninger, kan vi desværre ikke udelukke, at disse oplysninger potentielt kan havne hos personer, som du ikke ønsker kender din adresse,' skriver EDC.

Ifølge EDC er der ikke eksempler på, at nogen af de hackede oplysninger er forsøgt solgt.

'Vi har ikke set nogen indikationer på, at de stjålne oplysninger skulle være blevet offentliggjort eller forsøgt solgt på eksempelvis The Dark Web, hvor blandt andet IT-kriminelle typisk opererer,' skriver kæden.

Til sidst i mailen beskrives det, hvad folk skal være opmærksomme på efter hackerangrebet.

'Vi opfordrer dig til at være særligt opmærksom på mistænkelige eller unormale forhold i den kommende tid. Det gælder både i forhold til din email-konto og i forhold til henvendelser, som du måtte modtage over telefon eller på din adresse,' skriver EDC og tilføjer:

'Hvis du oplever kontobevægelser på dine bankkonti, som du ikke kan genkende, bør du som altid straks tage kontakt til din bank eller dit pengeinstitut.'

Der opfordres også til, at kunderne tilmelder sig 'Kreditadvarsel' på Borger.dk og dermed blive advaret, hvis der skulle blive forsøgt ydet lån eller kredit i dit navn.