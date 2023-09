Den Europæiske Centralbank hæver renten med 25 basispoint.

Styringsrenten sættes dermed op til 4 pct.

Økonomerne havde på forhånd regnet med, at renten skulle forblive på 3,75 pct. ifølge et konsensusestimat fra Trading Economics.

ECB har ligesom andre centralbanker verden over brugt renteforhøjelser som et redskab i kampen mod den høje inflation, som senest landede på 5,3 pct. i eurozonen.

Senest ECB valgte at skrue på renten var tilbage i juli, hvor styringsrenten blev sat op fra 3,5 procent til 3,75 pct.

Optil dagens rentemøde var der uenighed blandt økonomerne om, hvad beslutningen ville ende på. Nordea fandt det mest sandsynligt, at renten forblev på 3,75 procent, og cheføkonom i Arbejdernes Landsbank fortalte til Euroinvestor, at han hældte til en pause fra rentestigningerne. Chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen, udtalte til Ritzau, at hun omvendt troede på, at centralbanken ville hæve renten.

Rentemarkedet så på forhånd en 75 pct. sandsynlighed for, at renten ville blive hævet ifølge Nordea.

Opdateres...