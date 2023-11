Investorerne har ikke indpriset risikoen for, at europæisk økonomi vil blive ramt hårdt af et år med stigende rente og politisk usikkerhed i blandt andet mellemøsten.

Sådan lyder meldingen fra vicepræsident i den europæiske centralbank (ECB), Luis de Guindos til finansmediet Bloomberg.

Mange aktører i markedet forventer et scenarie med en såkaldt blød landing, hvor inflationen kommer tættere på målet om 2 pct., uden at økonomien rammer ind i en recession. Det scenarie er »svært« at ramme, men ikke umuligt, lyder meldingen fra centralbanken.

»Synet, som markederne har med hensyn til økonomiens udvikling, vil jeg sige, er lidt optimistisk og måske overoptimistisk. Der er en smule ønsketænkning involveret,« lyder det fra Luis de Guindos til Bloomberg, der også mener at det er »for tidligt« at snakke om rentenedsættelser.

Økonomien i eurozonen er presset. De seneste tal fra september viste, at europæisk økonomi gik tilbage med 0,1 pct. det seneste kvartal frem til september. Inflationen var på 2,9 pct. i oktober sammenlignet med den tilsvarende måned året før. Kerneinflationen var på 4,2 pct. i oktober hvilket er det laveste niveau siden juli 2022.

Dermed ser det ud til, at centralbanken er nået i mål med sine rentestigninger. Ved det seneste rentemøde i oktober fastholdt ECB renten i det nuværende niveau på 4,5 pct. Den beslutning kom ellers efter 10 rentemøder i streg, hvor centralbanken hævede renterne.

Holdningen hos ECB er dog, at man stadig holder øje med de økonomiske nøgletal og fra møde til møde evaluere om det er tid til at sænke renten.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.