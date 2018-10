EasyJet og Netflix er på vej ud i et kæmpe slagsmål. EasyJets grundlægger, Sir Stelios Haji-Ioannou, er så vred over Netflix' serie Easy, at han stævner streamingtjenesten.

»Det er et eksempel på typisk arrogant opførsel fra et stort amerikansk tech-firma, som aldrig har ulejliget sig med at undersøge, hvilke rettigheder firmaer har udenfor USA,« siger han ifølge The Guardian.

Netflix’ serie Easy har kørt siden 2016 og skal køre i tre sæsoner, hvoraf den sidste er programsat til 2019.

Den handler om en gruppe mennesker i Chicago og har blandt andre Orlando Bloom og Emily Ratajkowski på rollelisten.

Sir Stelios Haji-Ioannou, grundlægger af easyGroup, har set sig sur på Netflix. Foto: ANDREAS MANOLIS Vis mere Sir Stelios Haji-Ioannou, grundlægger af easyGroup, har set sig sur på Netflix. Foto: ANDREAS MANOLIS

Det er både navnet Easy og seriens cover, som Stelios Haji-Ioannou mener ligner easyJets lige lovlig meget. Hans mål er at få retten til at nedlægge forbud imod, at Netflix må markedsføre serien under navnet Easy i Europa.

»Vi ejer det europæiske varemærke til ordet easy og tusinde andre varemærker med easy som præfiks. Vi kan ikke tillade, at folk bruger det som navn, i sær ikke når de gør det med vores farver og skrifttype,« siger Sir Stelios Haji-Ioannou.

Netflix tager søgsmålet med ophøjet ro. De siger i en udtalelse, at de stoler på, at »seerne kan se forskel på den serie, de ser, og det flyselskab, de rejser med.«

EasyJet er del af easyGroup, som er ejet af Sir Stelios Haji-Ioannou. EasyGroup tjener store summer på at udlicitere deres brand til en lang række selskaber, der så kan bruge navnet easy.

The Premiere of Disney's "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" - Los Angeles, California, U.S., 18/05/2017 - Actor Orlando Bloom. REUTERS/Phil Mccarten Foto: PHIL MCCARTEN Vis mere The Premiere of Disney's "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" - Los Angeles, California, U.S., 18/05/2017 - Actor Orlando Bloom. REUTERS/Phil Mccarten Foto: PHIL MCCARTEN

Det sker blandt andet hos easyBus, easyOffice, easyCoffee og mange andre.

Derfor er easyGroup notorisk aggressive, når det kommer til at beskytte deres varemærke og har en hel fane på deres hjemmeside, som er dedikeret til at advare ’tyve’ imod at bruge deres navn.

EasyGroup har bekræftet, at de vil stævne Netflix i starten af den kommende uge.

»I det mindste glæder det mig, at Netflix har sagt, at de stopper serien efter sæson tre. Men uanset hvad vil vi stoppe, at de promoverer deres serier i Europa med det navn,« siger Sir Stelios Haji-Ioannou.