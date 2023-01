Lyt til artiklen

Danske Bank har udsendt en prognose for den danske økonomi i 2023.

Og det ser ikke godt ud.

»Det er ikke en specielt munter prognose i den forstand, at 2023 tegner til at blive et år med tilbagegang,« siger Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank i en pressemeddelelse.

»Købekraften er undergravet af prisstigninger og højere renter, og det rammer virksomhederne på omkostningen både hjemme og på eksportmarkederne. Højere renter betyder også fald i huspriser og investeringer,« tilføjer han.

Den enkelte dansker vil endnu engang komme til at opleve, at der skal bruges flere penge på at få husstanden til at køre rundt.

»Den høje inflation er i en vis forstand et symptom på, at vi forsøger på at købe mere, end den globale økonomi er i stand til at levere. og den ubehagelige løsning på det er, at vi bliver fattigere,« siger cheføkonomen, der fortæller, at Danske Bank endda har haft de positive briller på i prognosen.

»Vores prognose er faktisk optimistisk forstået på den måde, at vi forventer, at vi kan nøjes med en moderat stigning i arbejdsløsheden og derefter køre videre i 2024 med noget, der minder om normal vækst, men risikoen er stor for, at vi får et større dyk,« siger Las Olsen.

Økonomen understreger dog, at vi er i en bedre situation end mange lande i Europa.

»Danmark og de andre nordiske lande står ganske stærkt sammenlignet med euroområdet, blandet andet fordi vi ikke er så afhængige af gas og selv har en pænt stor energiproduktion, og fordi vi allerede har taget slaget fra de højere energipriser, som andre steder mere er blevet udskudt,« siger han.