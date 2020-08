Danskerne har holdt ferie på hjemlige breddegrader i år – og det kan i den grad mærkes på sommerhusmarkedet, der nu kan sætte hak ved endnu en rekord; nemlig den dyreste sommerhushandel i mere end otte år.

Ifølge data fra Boliga.dk er et 309 kvadratmeter stort sommerhus i Tisvildeleje i Nordsjælland nemlig netop blevet solgt for svimlende 28.240.000 kroner.

Det er den dyreste sommerhushandel siden 2012, hvor feriebeboerne i et fritidshus i Hornbæk skiftede efter en handel til 32,5 millioner kroner. Den netop tinglyste Tisvilde-handel er således blandt de fem dyreste sommerhushandler i Danmark nogensinde.

Oplysningerne omkring huset er yderst sparsomme, da ejendommen ikke var udbudt offentligt til salg forud for handlen. Af Boligas oplysninger fremgår det dog, at huset er bygget i 2013 – og ligger på en godt 3.650 kvadratmeter stor grund helt ud til havet.

Liebhaverne trækker mod Tisvilde

At det netop er Tisvilde, der lægger postnummer til den dyreste sommerhushandel siden 2012 er ikke så overraskende.

Kystbyen mod Kattegat har længe haft stigende priser – og senest er der altså tale om, at de gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som husene sælges for, er steget med knap 10.000 kroner fra 1.halvår 2019 til samme periode i år. Det viser helt nye tal fra Boliga.dk.

Et gennemsnitligt sommerhus i byen er således handlet for en kvadratmeterpris på 49.237 kroner i år – eller hvad der svarer til, at et sommerhus på eksempelvis 80 kvadratmeter koster 3,9 millioner kroner.

Til sammenligning lyder prisen på et gennemsnitligt sommerhus i Danmark i år på 17.252 kroner pr. kvadratmeter. Og således løber et gennemsnitligt sommerhus - som før på 80 kvadratmeter – op i en salgspris på knap 1,4 millioner kroner.

Det dyreste sommerhus, der nogensinde er solgt i Danmark, er handlet for 36 millioner kroner i 2007 - feriehuset er 472 kvadratmeter stort og ligger i Hornbæk, Nordsjælland.

Her kan du se de dyreste sommerhuse, der er til salg i øjeblikket.