Et nyt tiltag fra dagligvarekoncernen Coop møder kritik fra Danmarks ældste og største dyreværnsorganisation, Dyrenes Beskyttelse.

Coop har efter cirka fem år valgt at droppe deres eget dyrevelfærdsmærke på animalske sine animalske produkter til fordel for den statslige ordning Bedre Dyrevelfærd, som resten af dagligvarehandlen benytter sig af.

Dyrenes Beskyttelse mener dog, at statens dyrevelfærdsmærke er for uambitiøst og ærgrer sig over, at mærket får flere producenter under sig.

»Vi ærgerlige over, at Coop nu underlægger sig Statens dyrevelfærdsmærke, der stiller for lave krav til dyrevelfærden og forleder forbrugerne til at tro, at der er god dyrevelfærd bag alt for mange produkter,« siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

Mens Coops mærkningsordning består af fire trin, har den statslige ordning kun tre.

Coop begrunder i en pressemeddelelse beslutningen med, at dagligvarekoncernen »kan gøre mere for dyrevelfærden ved at være med i den fælles ordning og dér påvirke, hvordan kravene udvikler sig og dermed bidrage til en løbende forbedring af dyrevelfærden«.

»Vi forstår godt, at Dyrenes Beskyttelse er ærgerlige over vores beslutning. Det er vi også selv. Vi mener, at vores mærkningsordning har gjort en forskel for både forbrugere, producenter og ikke mindst dyrene,« uddyber CSR-chef i Coop, Thomas Roland, over for B.T.

»Men vi har desværre ikke de samme ressourcer som staten til at fastholde kendskabsgraden til vores egen mærkningsordning. Derfor har vi ikke set andre veje end at tilslutte os det offentlige mærke,« fortsætter han.

Beslutningen betyder også, at de produkter, der hidtil har fået fire dyrevelfærdshjerter i Coops mærkningsordning, fremover ikke kan få et 'ekstra hjerte' for den ekstraordinære gode dyrevelfærd.

»Statens dyrevelfærdsmærke vinder frem, fordi det underbyder andre, mærker og reducerer anprisning af dyrevelfærd til en mersalgsstrategi,« siger Britta Riis.

»Ét hjerte i statens ordning gør generelt en for lille forskel, og vi risikerer, at et udvandet mærke bliver en sovepude for det helt nødvendige løft af bundniveauet for dyrevelfærd herhjemme,« fortsætter hun.

I Coops butikker vil man dog ikke finde grisekød med kun et hjerte i Bedre Dyrevelfærds-mærkningen, for Coop mener fortsat, at det anpriser et for lavt niveau af dyrevelfærd.

»Vi mener i lighed med Dyrenes Beskyttelse stadig at kriterierne på niveau 1 i statens mærke for gris er for lave. Derfor vil vi heller ikke markedsføre grisekød varer med kun ét hjerte i vores butikker,« siger Thomas Roland.