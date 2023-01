Lyt til artiklen

De fleste ligger nok på sofaen foran fjernsynet og plejer diverse nytårstømmermænd.

Men din aften foran fjernsynet koster væsentligt mere, hvis du bor i den østlige del af landet.

Det skriver Børsen.

For i København og Nordsjælland skal man betale knap 2 kroner pr. kilowatt-time (kWh) alene for at få transporteret strømmen hen til sit hjem i tidsrummet mellem klokken 17 og 21. Oveni det skal man så betale for selve strømmen.

Hvis man derimod befinder sig i Hjørring, skal man i stedet kun betale en sjettedel af det beløb, nemlig omkring 30 øre pr. kWh inkl. moms.

Det er konsekvensen af den stribe af ændringer, som med årsskiftet har ramt danskernes elregninger.

»Den nye tarifmodel giver mere forskellige priser hen over døgnet og skal hjælpe med at få spredt strømforbruget mere ud over døgnets 24 timer. Men det gør det ikke samlet set dyrere at være elforbruger,« siger funktionschef Cäthe Juul Bay-Smidt.

Den tidligere minister Mogens Lykketoft (S), der er formand i Energinet, forventer også, at Energinet sender 1,6 milliarder kroner tilbage til danskerne med tarifnedsættelser, der trækker elpriserne ned i løbet af 2023.