Det sørme, det sandt – december nærmer sig, og det samme gør festlighederne til julebordet og sammenkomster for danskerne, der skal til årets julefrokoster.

Men årets julefrokoster kommer også med en afregning ved kasse 1 uanset om den holdes på restauranter eller derhjemme, oplyser Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Danskernes regninger stiger nemlig med 5,3 procent på restauranterne og 3,5 procent i supermarkedet, viser nye tal fra Danmarks Statistik, der sammenligner forbrugerpriserne i oktober 2023 med oktober 2022.

»Stigningerne på såvel fødevarer som restaurantbesøg skal ses i lyset af, at de allerede var steget fra oktober 2021 til oktober 2022, og nu er de fra oktober 2022 til oktober 2023 steget yderligere. Dog kan vi se, at fødevarer generelt er faldet en smule i pris siden juli 2023,« siger Christian Lindeskov, afdelingsleder i Danmarks Statistik.

Forbrugerprisindeks, oktober 2023 ift. oktober 2022 Foto: Danmarks Statistik Vis mere Forbrugerprisindeks, oktober 2023 ift. oktober 2022 Foto: Danmarks Statistik

Især to ingredienser på danskernes indkøbsliste er stukket af.

Øl med lavt alkoholindhold er topscorer med en prisstigning på hele 14,8 procent til sammenligning med indkøbene til julefrokosten sidste år.

Også de søde sager topper højt, hvor slik er steget med 11,6 procent til sammenligning med julefrokostindkøbet i 2022.

Lidt gode julenyheder er dog også til danskerne, for hvor indkøbslisten stiger, så vil det i år være billigere at tænde for komfuret eller varmen.

Prisen på naturgas og elektricitet er ifølge Danmarks Statistik faldet med 58,1 procent og 48 procent til sammenligning med 2022.

»De store fald i energi skyldes, at vi oplevede meget store prisstigninger på energi fra oktober 2021 til oktober 2022. Prisen på elektricitet toppede i oktober 2022, mens prisen på gas toppede en måned tidligere nemlig i september 2022. Prisniveauet for energi er nu på niveau med oktober 2021,« lyder det fra Christian Lindeskov.