Torsdag kom der igen grimme inflationstal, som viste, at forbrugerpriserne i Danmark er de højeste siden 1982.

I oktober 2022 var forbrugerpriserne 10,1 procent højere end i oktober 2021. Danskernes købekraft udhules i raketfart.

At inflationen fortsatte op, fik flere økonomer til at udtrykke overraskelse og skuffelse. En af dem var Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Jeppe. Du har kaldt dagens inflationstal 'forfærdelige'. Hvorfor?

»Fordi inflationen stadigvæk er helt vanvittig høj i Danmark. Vi havde håbet, at elpriserne havde sat sig mere. Det skete ikke. Så inflationen er stadigvæk hamrende høj. Det er ikke så meget stigningen fra 10 procent i september til 10,1 procent i oktober. Det er mere, at vi havde forventet, at inflationen ville falde i oktober.«

Så når du skriver 'forfærdelige', er det udtryk for, du er skuffet?

»Ja, det er det. At inflationen bliver ved med at være tocifret, er rigtig skuffende.«

Hvorfor er det vigtigt, at den her inflationskurve bliver knækket?

»Fordi danskerne bliver fattigere af det her. Inflationen bider sindssygt hårdt på pengepungen. Vi kan se, at danskernes økonomiske humør ikke har været dårligere siden 1974. Og det er inflationen, der gør det.«

»Det er helt afgørende, at inflationen kommer ned. For det er ikke godt for samfundsøkonomien, når priserne stiger med 10 procent om året.«

Men om inflationen er 10,1 eller eksempelvis 9,5, er vel ligegyldigt? Det gør vel ondt på forbrugerne uanset hvad?

»Der er ikke den store forskel, nej. Men det bliver en lettelse, når inflationen knækker. Det vil have en psykologisk effekt. Og vigtigere: Hvis vi ser en inflation, der ligger på 10 procent over en længere periode, så er det, fordi priserne stiger måned for måned.«

Jeppe Juul Borre. PR.

»Priserne steg med en procent i oktober. Det er ikke godt. Vi skal meget gerne se det her bøje af.«

Kerneinflationen steg fra 5,9 i september til 6,2 i oktober. Hvorfor er det vigtigt?

»Kerneinflationen er inflation, hvor vi frasorterer energipriser og fødevarepriser, fordi de typisk svinger mere. Kerneinflation siger noget om det indre prispres i samfundet. Og når vi ser den her stigning, betyder det, at virksomhederne hæver priserne over for forbrugerne.«

»Det siger noget om det brede og interne prispres, der er i samfundet. Så det er ikke godt, at det stiger.«

Hvor unikt er det her egentlig?

»Det er voldsomt. Som økonomer er det voldsomt, fordi vi skal tilbage til 1982 for at se noget lignende. Men det er også voldsomt for den enkelte dansker.«

»Det er flere årtier siden, at danske forbrugere har skullet opleve, at priserne nærmest er steget, hver gang de handler. Så det er ret unikt.«

Hver måned ser vi bankøkonomer som dig sige, at nu har inflationen toppet. Så stiger den igen. Tør du sige, at nu har inflationen toppet?

»Ja. Hvis ikke den har toppet endnu, gør den det inden for få måneder. Senest til december. Men det er ud fra de informationer, vi har til rådighed i dag.«

»Der er risiko for, at energipriserne stiger igen. Og så er det altså ikke mejslet i sten, at inflationen falder. Man kan aldrig sige aldrig.«