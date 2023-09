To år med historiske prisstigninger på fødevarer har haft store konsekvenser for danskernes privatøkonomi – og flere fødevarekategorier.

En af dem er økologi, som har været ramt hårdt. Men hvad har inflation egentlig betydet for prisforskellen på konventionelle fødevarer og økologiske? Hvor meget dyrere er det at leve økologisk lige nu? B.T. har samlet en kurv med 20 varer og analyseret prisforskellen.

Men først lidt fokus på udviklingen i salget af økologiske fødevarer i butikkerne under inflationskrisen.

Efter mange års kontinuerlig fremgang faldt salget af økologi i butikkerne fra 2020 til 2021 med 5.320 ton. Fra 2021 til 2022 faldt det med drastiske 50.890 ton, viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge interesseorganisationen Økologisk Landsforening er faldet fortsat i 2023, hvor første halvår var 10 procent ringere end 2022.

»Det har været en voldsom udvikling. Og det har været overraskende. Der har været en forventning om, at økologi var en trend, der var uafvendelig, og som kun vil blive stærkere. Det har de seneste år tilbagevist,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS.

Hos Økologisk Landsforening er man slet ikke i tvivl om årsagen til nedturen.

»Husholdningsbudgetterne har været under pres på grund af inflation. Det har øget folks prisfokus, og økologi er alt andet lige dyrere end konventionelle varer. Det har fået mange til at reagere ved at købe billigere varianter,« siger Carsten Ahrenfeldt, markedschef i Økologisk Landsforening:

»Det har vi da været bekymrede over. Personligt har jeg også været skuffet. Men jeg har forståelse for, at det her er den markedsmekanisme, der spiller ind. Og lige nu ser vi positivt på tallene, fordi det ser ud som om, at faldet i salget er aftagende og ved at flade ud.«

Markant prisforskel

At det er dyrere at leve økologisk er der absolut ingen tvivl om.

I 2020 analyserede B.T. forskellen på en kurv med 23 økologiske varer op mod en kurv med 23 konventionelle varer i tre forskellige kæder.

Her var det mellem 43 og 47 procent dyrere at købe den økologiske kurv.

Mandag fyldte vi så igen en kurv med 20 varer hos Bilka. Den ene var de billigste konventionelle varianter, mens den anden var de billigste økologiske. Prisforskellen var hele 72 procent.

»Wow,« siger Mogens Bjerre, da B.T. fortæller ham om prisforskellen på de to kurve:

»Det er alt, alt for voldsomt, og vi er jo der, hvor folk med en almindelig indkomst ikke kan være med. Det er jo kun de mest velstillede og allerhelligste, der kan betale så meget ekstra, især i den tid vi lige har været igennem. Det er voldsomt, og det er helt klart et problem for økologien i sig selv.«

Hos Økologisk Landsforening påpeger Carsten Ahrenfeldt, at der lige skal et par mellemregninger med.

»Altså: Jeg vil jo godt sige, at den prisforskel, du indikerer i den her analyse, er så høj, at det selvfølgelig afholder nogen fra at købe økologi. Men man skal huske, at der er forskel på kvaliteten i de her varer, og at produktionen af økologi er en del dyrere end konventionelle varer,« siger han:

»Økologi kan ikke skyde genvej ved at bruge kunstgødning eller spøjtegift, og det gør produktionen dyrere. Men der er ingen tvivl om, at prisen skal ned. Det er derfor, vi længe har kæmpet for at få momsen på økologiske varer sat ned, så vi kan få bredt økologi ud.«

Skatteministeren har tidligere udtalt, at det ikke er muligt at differentiere moms, så økologi bliver billigere end konventionelle varer, og derfor er der heller ikke umiddelbart udsigt til det foreløbig.

Du kan se B.T’s kurv her. De 20 varer er tilfældigt udvalgte, og, som det fremgår af tabellen, er der nogle varekatorier, hvor prisforskellen er ret lille, mens andre er meget større.