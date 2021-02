Et realkreditlån, som du ikke skal afdrage på i 30 år?

Det lyder besnærende, men måske er det også lidt for godt til at være helt sandt.

I hvert fald gør du klogt i at læse det med småt, før du skriver under.

Dagbladet Børsen skriver nemlig, at tre ud af fire realkreditinstitutter, som udbyder det specielle realkreditlån med 30 års afdragsfrihed, har nogle særlige vilkår skrevet ind i låneaftalen.

Vilkår, som ifølge avisen er helt usædvanlige.

Hvis huspriserne falder, hvis der bliver taget udlæg i ejendommen, eller hvis kunden ender i RKI som dårlig betaler, så har instituttet mulighed for at ændre vilkårene markant.

For eksempel fremgår det af Realkredit Danmarks betingelser, at selskabet med seks måneders varsel kan ændre kundens aftale om afvikling.

»...så restgælden ved udløb reduceres, eller aftalen om restgæld helt bortfalder. Det betyder, at du skal afdrage på lånet, eller at allerede aftalte afdrag forhøjes,« står der i Realkredit Danmarks betingelser.

(Arkivfoto) Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Sådanne vilkår gælder ikke for andre realkreditlån. Her gælder det, at så længe man betaler sin ydelse til tiden, så kan vilkårene – bortset fra bidraget – ikke ændres, uanset hvad der sker.

Administrerende direktør i Realkredit Danmark, Carsten Nøddebo, siger til Børsen, at de særlige vilkår er en forudsætning for, at man kan tilbyde 30 års afdragsfrihed.

Han understreger, at realkreditinstituttet gør meget ud af at forklare kunderne om vilkårene.

»Vi betragter det som en brandforsikring i en ekstrem situation, som vi aldrig håber, at vi kommer til at bruge. Og jeg vil også understrege, at der ikke automatisk vil blive indført krav om afdrag. Det er en mulighed, som vi kan få under nogle bestemte omstændigheder.«

Men i Forbrugerrådet Tænk undrer seniorøkonom Morten Bruun Petersen sig.

Han mener, at ændrede lånevilkår potentielt kan få katastrofale konsekvenser for boligejerne.