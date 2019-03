Ananasen er stadig en kilde til konflikt. Det møder vi særligt, når det gælder om, hvorvidt den hører hjemme på en pizza.

Men nu vækker den tropiske frugt opsigt igen.

Frugten med den stikkende top er både sød og sur på en gang, og den er derfor anvendelig i mange forskellige retter.

Den kan også nydes alene, hvis man skærer den i skiver eller små bidder.

Men nu viser det sig, at ovennævnte udskæringer ikke er den eneste måde at spise den på. Og det er måske heller ikke den bedste, skriver BuzzFeednews.

Man opdagede frugten første gang i Mesoamerica. Foto: Gitte Kjærbøl Vis mere Man opdagede frugten første gang i Mesoamerica. Foto: Gitte Kjærbøl

Det mest almindelige er at skære ananasen i skiver og derefter måske skære den ud i små bidder. Dette kan ofte være et værre besvær.

I et kort klip på TikTok, som er en internetside for deling af små videoer, præsenteres en helt ny måde at spise frugten på.

I stedet for at skære ananasen i de traditionelle skiver, så har vedkommende skåret toppen af. Derefter bruger man hånden til at plukke en ananasbid ad gangen. Flere Twitter-brugere har påpeget, at ananasen består af flere bær, og derfor giver den nye teknik faktisk god mening.

Videoen går nu sin sejrsgang på de sociale medier. Herunder kan du se videoen, som har taget internettet med storm.