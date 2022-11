Lyt til artiklen

Når du næste gang skal betale en bøde i toget eller købe en kop kaffe hos personalet, bliver det nemmere at bruge dankortet.

DSB har nemlig taget en ny mobilbetalingsløsning i brug.

Systemet hedder Softpay, og det vil gøre det lettere for togføreren at sælge billetter og kioskvarer eller udstede bøder om bord på toget.

Det skriver Nets i en pressemeddelelse.

»Vi vil gerne gøre det nemmere både for vores passagerer, men også for vores togførere på tværs af landet at håndtere betalinger om bord på vores tog. Denne løsning fra Softpay vil styrke funktionaliteten i vores billetteringsapp og gøre processen mere gnidningsløs for alle,« siger Leif Fabrin, områdechef for togpersonalet.

DSB regner med, at alle togførere vil være udstyret med den ny betalingsløsning inden for de næste par uger.

Derfor vil det snart være muligt via en mobil terminal at betale på stedet med en almindelig smartphone.

»Ved at vælge Softpay som den fremtidige mobile betalingsløsning vil DSB få glæde af at have en mobil terminalløsning, som gør det muligt at afvikle betaling på stedet via en almindelig smartphone. Da denne løsning bygger på den eksisterende betalingsinfrastruktur hos DSB, vil dette kunne ske med minimale omkostninger og kan udbredes meget hurtigt,« siger Craig Jacoby, ceo hos Softpay.