Søndag den 20. januar sker den årlige justering af priserne for billetter og kort i den kollektive trafik i hele landet med regionale forskelle.

Udgangspunktet for takstreguleringen er, at rejsekortet altid skal være billigere end en standardbillet. Og rejser man dagligt på samme strækning, er pendlerkortet den bedste løsning. Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

Alligevel stiger prisen på netop rejse- og pendlerkort på flere strækninger.

For de fælles pendlerkort vest for Storebællt sker der tilpasninger i forhold til takstreformen.

Foto: DSB Vis mere Foto: DSB

Det slår igennem på nogle nordjyske strækninger, der vil opleve stigninger på pendlerkort på mere end to procent for kort til rejser fra otte til 12 zoner.

Ændringen gælder for rejser på rejsekort, pendlerkort og enkeltbillet for rejser på Fyn og i Jylland.

Prisreguleringerne betyder også, at togpassagerer på Sjælland ser frem til prisstigninger i bus, tog og metro på 2,1 procent i gennemsnit.

Rejsen over Øresund bliver heller ikke billigere. Tværtimod. Her stiger billetpriserne nemlig 2,7 procent i gennemsnit. Et pendlerkort mellem København H og Malmø C stiger eksempelvis fra 1.600 til 1.650 kroner.

Foto: DSB Vis mere Foto: DSB

Prisstigningen skal ses i lyset af, at underdirektør i DSB Produkt, Aske Wieth-Knudsen, sagde det stik modsatte til DR tilbage i marts sidste år. Nemlig at priserne ville falde.

»Det vil formentlig betyde, at gennemsnitsprisen vil falde, som vi også har set de seneste par år på grund af udbuddet af de mange billige billetter, siger Aske Wieth-Knudsen.«

Udtalelsen kom efter, at Liberal Alliance kritiserede de høje billetpriser. DSB stillede derfor passagererne flere billige orange billetter i sigte, og de erkendte selv, at priserne var for høje. Og nu stiger de så igen.

Aske Wieth-Knudsen, der i dag er underdirektør i DSB Kommerciel, bedyrer selv i dagens pressemeddelese:

»En del af de ændringer, der bliver gennemført nu, er aftalt mellem de fire trafikselskaber samt Arriva og DSB, der i fællesskab gennemførte reformen i det forgangne år.«