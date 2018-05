Motorcyklen er fart og frihed på to hjul. Med de rette kurser og det rette udstyr kan den indre biker udleves.

København. Marlon Brando i "The Wild One" eller Dennis Hopper i "Easy Rider". Det skorter ikke på udødelige scener i filmhistorien, hvor farten og friheden findes på to brølende hjul.

Motorcyklen er landevejens rebelske jernhest. Men hvordan kommer man selv i gang med at udleve sin indre biker?

- Først og fremmest kræver det, man tager et motorcykelkørekort, for der er markant forskel på at køre motorcykel sammenlignet med en bil. Det er et helt andet maskineri, man får mellem hænderne, fortæller Hugo Rasmussen, som er projektkoordinator i Motorcykel Forhandler Foreningen og selv har erfaring som kørelærer.

- En motorcykel svarer lidt til at have en bil med to bremser, hvor man skal koordinere begge bremser på samme tid, mens man holder balancen. Sådan er det i princippet at køre motorcykel, forklarer Hugo Rasmussen.

Der skal med andre ord en god håndfuld køretimer til, inden hestekræfterne er klar til at galoppere frit på den danske asfalt. Samtidig er det vigtigt, man som nybegynder ikke lader sig forblænde af motorens størrelse, påpeger Hugo Rasmussen.

- Når man køber en motorcykel, skal man gå efter en model, som ikke føles for tung. Man skal have en god føling med motorcyklen, for det må ikke være motorcyklen, som dikterer kørslen, siger han.

Afhængigt af maskinens hestekræfter spænder prislejet fra cirka 12.000 til 60.000 kroner for de mindste motorcykler, mens de helt store jernheste kan erhverves for 70.000 kroner og opefter.

Så får man til gengæld adgang til et transportmiddel, der giver følelsen af frihed en helt ny dimension. Det mener Daniel Bohnsen, som er medlem af Danmarks største motorcykelklub, MC Touring Club.

Han tilbagelagde sine første kilometer på en brugt motorcykel, og ifølge ham er der intet til hinder for at begynde på en model, som allerede har haft mere end én ejermand.

- Motorcykler kører i reglen ikke så langt, som en bil gør, fordi det primært er et fornøjelseskøretøj. Så hvis en motorcykel er ti år gammel, har den måske kørt det samme, som en bil ville gøre på et år, uddyber han.

Derimod bør man ikke gå på kompromis med det tilhørende sikkerhedsudstyr - i særdeleshed ikke den uundværlige hovedbeklædning: hjelmen.

- Nogle hjelme er faktisk lavet til at kunne gå i stykker, så de absorberer slaget, hvis der skulle ske et uheld en dag. Men det kan man ikke nødvendigvis se på selve hjelmen, så det er vigtigt, man køber sin hjelm fra ny, forklarer Daniel Bohnsen.

Mens hjelmen er det eneste lovpligtige tilbehør, man som motorcyklist skal have på i trafikken, anbefaler Daniel Bohnsen, også at man går på indkøb efter motorcykeljakke, handsker, støvler og rygskjold.

- Jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, at det er et farligt køretøj, man har investeret i, så man skal sørge for, at kroppen er dækket godt ind af noget udstyr, som kan klare et fald fra motorcyklen. Det kan typisk købes for 10.000 til 15.000 kroner, fortæller Daniel Bohnsen.

Herfra er der imidlertid frit lejde til at udleve sin indre James Dean.

- Man får duftene fra landskabet ind på en anden måde, når man kører motorcykel. Man har ikke nogen blinde vinkler, man skal forholde sig til. Og så følger man vejen rundt lidt ligesom en bobslædebane. Det er en meget organisk oplevelse, siger Daniel Bohnsen.

Fakta: Klar til motorcykelkørsel

- Tag kontakt til en køreskole, som tilbyder kurser i motorcykelkørekort.

- Der findes tre forskellige kategorier af motorcykelkørekort afhængigt af ens alder. Man skal være over 24 år for at kunne tage kørekortet, der giver adgang til alle typer af motorcykler.

- De billigste motorcykler kan erhverves fra cirka 10.000 til 12.000 kroner, mens de dyreste ligger i et prisleje mellem 500.000 til 800.000 kroner.

Kilder: Hugo Rasmussen, Daniel Bohnsen.

/ritzau fokus/