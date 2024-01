Sportmaster lukker den ene butik efter den anden. Senest er det kommet frem, at yderligere ni butikker skal lukkes.

Dermed fortsætter en meget drastisk nedgang i antallet af butikker, som er gået fra 75 til 37 på to år.

Hvor ender det for Sportmaster, der blev grundlagt tilbage i 1979? Og hvad er nedturen udtryk for?

»Jeg ser en parallel til en i forvejen eksisterende tendens. Når vi snakker om detailledet i sportsbranchen, så har der været en centralisering, og det er en tendens, hvor der er færre fysiske butikker og folk handler på nettet,« siger Kenneth Cortsen, som er ekspert i økonomi, ledelse og branding inden for sport og arbejder hos Professionshøjskolen UCN.

'Store udfordringer'

For to år siden var der 75 Sportmaster-butikker i Danmark, men i 2022 købte britiske Frasers Group Sportmaster og iværksatte en ny strategi for kæden.

Den går ud på, at der fremover skal være færre butikker, som til gengæld skal være større.

Årsagen er, at Sportmaster har haft store underskud, og måden at vende den på er lukninger af butikker.

»Vi har købt en forretning, der ikke præsterer godt nok, som står over for store udfordringer og har en udfordrende omkostningsbase,« lyder det i en mail fra Frasers Group til B.T.

Her bekræftes det, at butikker skal lukkes.

»Mens vi konstant fokuserer vores indsats på at gøre detailhandlen rentabel, er der behov for at træffe langsigtede beslutninger, der involverer potentielle butikslukninger,« skriver Frasers Group.

Ekspert: Det her presser markedet

Kenneth Cortsen kommer med eksempel på, hvad der presser markedet.

»Det handler om, at store brands som Nike og Adidas har presset butikkerne ved skabe en udvikling, hvor nogen af de varer, der er let omsættelige og meget efterspurgte, dem har de i større stil solgt selv via nettet,« siger han.

Men der er også to store udfordringer ved nethandlen.

»Da jeg var i London og se fodhold med min frue, købte vi to sko af mærket handball spezial til vores to drenge på ni og tolv år. Den ene kunne ikke passe skoene, men vi var rundt i alle sportsbutikkerne i Aalborg, og kunne ikke få dem,« siger sportsøkonomen og tilføjer:

»Til sidst måtte vi sælge skoene på nettet, og købe nogen nye af samme slags på nettet, han kunne passe. Kort sagt viser det, at det er vigtigt at kunne prøve sit nye tøj eller sko, inden man køber det, og det kan man jo ikke ved digital handel.«

Den anden udfordring ved nethandel er også den, der gør, at Sportmaster ikke lukker alle deres butikker.

»Internettet har stadig væk et klart problem, og det er synlighed. De fysiske butikker er stadig platforme for markedsføring og promovering, men de kommer kun til at være nogen få butikker fordelt i de største byer« siger Kenneth Cortsen.

Frasers Group slår da også fast, at der stadig skal være nogen få store Sportmasterbutikker tilbage.

»Det er en vigtig del af vores strategi om at skabe større og bedre butiksmiljøer, der løfter forbrugernes oplevelse, når de handler hos os,« skriver Frasers Group.