Det laveste niveau i 17 år.

Så voldsomt er prisfaldet på olie lige nu.

Fra Norge lyder det, at prisen på nordsøolien falder markant.

Mandag morgen er prisen 23,5 dollar per tønde, skriver det norske medie, Dagens Næringsliv.

Det er ifølge mediet den laveste pris siden 2003.

(Arkivfoto) Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere (Arkivfoto) Foto: LUCY NICHOLSON

Prisen er siden årsskiftet faldet med 65 procent.

»Det her er et historisk oliepriskollaps. Det er ikke overstået endnu, da der fysisk ikke er steder at lagre olien. Det vil gøre alvorligt ondt i skifferolieindustrien. Vi vil se et øget produktionsstop,« siger Jason Bordoff, som er leder af Center of Global Energy Policy ved Columbia University og tidligere rådgiver for Obama-administration til Financial Times.

Dertil kommer det fald i efterspørgslen efter olie og benzin, som corona-krisen har medført over det meste af verden.