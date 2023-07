På ét år har spisestedet fået to glade smileyer, fire mellemfornøjede og nu også en sur.

Og med den sure smiley fra Fødevarestyrelsen følger også en bøde på 5.000 kroner til det ellers populære spisested Mexihagen, der dog langt fra er tilfreds med den afgørelse.

Derfor har ejer Benjamin Rasmussen Nikkhah allerede klaget over Fødevarestyrelsens konklusion og besøg:

»Der hersker ingen tvivl om, at jeg er meget utilfreds,« konstaterer han, da B.T. fanger ham over telefonen.

Før vi når til ejerens kritik af Fødevarestyrelsen, kommer her en gennemgang årsagen til den.

Siden marts 2022 har hygiejnen, herunder rengøringen og håndteringen af fødevarer, kostet Mexihagen flere kedelige smileyer. Hver gang, der har været en anmærkning, er der dog blevet rettet op, understreger Benjamin Rasmussen Nikkhah.

Alligevel er det netop problemer med de to ting, der under kontrolbesøget 19. juli kastede en sur smiley af sig.

Under besøget konstaterede Fødevarestyrelsens udsendte ifølge rapporten, at både produktionsvasken og håndvasken var blokeret af bøtter med snavset service. Samtidig var to medarbejdere i færd med at opvarme kød i gryder og gøre rent.

»Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige,« lyder det i rapporten, hvor de to medarbejderes reaktion også er beskrevet:

»Det får vi styr på.«

Nogenlunde samme reaktion havde der angiveligt været, da man fra Fødevarestyrelsens side konstaterede, at spisestedets brug af desinfektionsmiddel fra Ajax til rengøring af service udgjorde en risiko for kontaminering.

I rapporten lyder det, at medarbejderne sprøjtede midlet på vasket service og efterfølgende tørrede det af med papir eller en våd klud.

»Ifølge label på desinfektionsmidlet skal væsken virke i mindst fem minutter, hvorefter der skal skylles af med rent drikkevand, hvis emnet, der vaskes af skal benyttes til fødevarer.«

»Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der er risiko for kontaminering, når der benyttes et desinfektionsmiddel, der ikke er godkendt, og dette ikke skylles af med rigelige mængder rent drikkevand,« lyder beskrivelsen.

Benjamin Rasmussen Nikkhah er dog langt fra enig med den udlægning af sagen.

Til B.T. fortæller han, at der på tidspunktet for besøget kun er to medarbejdere, der hverken taler engelsk eller dansk på arbejde. De er ved at gøre rent, inden spisestedet skal åbne for dagen.

Netop det faktum, at biksen endnu ikke var åbnet, mener Benjamin Rasmussen Nikkhah spiller ind i spørgsmålet om Fødevarestyrelsens anmærkninger til håndtering af fødevarer.

»Alt, hvad der bliver solgt på Nørrebro, bliver lavet på og leveret fra Amager. Og da der endnu ikke var åbnet, har vores medarbejdere slet ikke håndteret fødevarer. Jeg kan slet ikke se sammenhængen.«

Hvad angår brugen af Ajax, afviser ejeren blankt, at Fødevarestyrelsens beskrivelser har hold i virkeligheden. Faktisk kalder han udlægningen 'fuldstændig absurd'.

»De kommer ind, lige før vi skal åbne, og så laver de en kontrolrapport med en, der ikke kan tale dansk eller engel. At vi tørrer vores service af med Ajax og bagefter serverer med på det, passer ikke.«

»De har spurgt medarbejderen, om de 'gør sådan og sådan her?' og nærmest smidt ordene i munden på medarbejderen, der ikke har forstået, hvad der er sket. Hun forstår det først, da vi får den sure smiley.«

Indskærpelsen koster ikke alene en kedelig smiley og en bøde, men også to gebyrbelagte kontroller på et senere tidspunkt.

Benjamin Rasmussen Nikkhah håber dog, at man nu vil tage endnu et kig på sagen på baggrund af klagen. En klage, som B.T. har set.

»Jeg synes, det er lidt umenneskeligt at føre an på den måde. Der er en grund til, at restauratører nogle gange ser dem som bussemænd, når de fører kontrol på den måde.«

Til B.T. bekræfter Fødevarestyrelsen, at man har modtaget en klage. Jakob Munkhøj Nielsen, der er fødevarechef i FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen, oplyser dog, at bødesager ikke kan påklages.

Virksomheden har dog den mulighed at undlade at betale og få sagen prøvet i retten, lyder det fra fødevarechefen, der i øvrigt fastholder den udlægning, der er beskrevet i rapporten.

Han afviser også påstanden om, at der skulle have været udfordringer med kommunikationen.

»To personer i køkkenet kunne ikke dansk og kun mangelfuldt engelsk. Dialogen under kontrollen foregik derfor hovedsageligt med den daglige leder, som talte dansk. Der var desuden telefonisk kontakt med dansktalende ejer undervejs.«

»Fødevarestyrelsen gør meget for at sikre os, at det, vi siger og vejleder om, bliver forstået. Blandt andet stiller vi åbne spørgsmål og beder virksomheden forklare, hvad de gør og hvordan de tager hånd om fødevaresikkerheden.«

Hvad angår spørgsmålet om, at spisestedet endnu ikke tog gæster ind på tidspunktet, og at produktionen derfor ikke var i gang, lyder det fra Jakob Munkhøj Nielsen:

»Det er rigtigt, at virksomheden ikke var åben under kontrolbesøget, men produktionen af mad var i gang, og her fandt vi flere forhold, som ikke var i orden og som kunne være til fare for kunderne.«