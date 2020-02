Ved årsskiftet startede en helt ny virkelighed for Danmarks Radio og Discovery Networks i Danmark.

Discoverys 11 tv-kanaler var ude af YouSees univers og dermed væk fra 1,2 millioner husstande med et fingerknips. DR måtte lukke DR K og flyttede DR Ultra og DR 3 over på DRTV på nettet efter politiske reformer. Og det har været dyrt. For både Discovery og DR har forandringerne medført tunge, tunge prygl.

Vi starter med DR.

I uge seks 2019 havde DR den største seerandel i Danmark med 40,7 procent.

I uge seks i 2020 var DR dumpet ned på andenpladsen med en seerandel på 31,6 procent.

Et fald på 22 procent, viser tal fra Kantar Gallup.

Udviklingen for kanalerne DR Ultra og DR 3, der altså er gået fra at være kanaler på flow tv til at skulle streames på nettet, har været direkte brutal, viser tal, som Journalisten har fået indsigt i.

DR 3 er gået fra, at 31 procent af danskerne i januar 2019 så DR 3 mindst en gang om ugen til, at det tal er kollapset og nu ligger på syv procent i januar 2020.

DR Ultra har oplevet en lignende nedtur og er faldet fra 13 til fem procent over et år.

Hos DR forsøger man dog at holde hovedet koldt på trods af den markante nedgang.

»Det er klart, at når man lukker en flow-kanal, så forsvinder der seere. Det havde vi regnet med, og derfor er vi heller ikke overrasket over tallene. Det ligger nogenlunde som forventet,« siger Henriette Marienlund, mediedirektør for DR til Journalisten.

Hun understreger i samme ombæring, at DR er enormt opmærksomme på udviklingen.

’Forventeligt’ er også den glose, Discovery har brugt adskillige gange, når de i starten af 2020 er blevet konfronteret med brutale tal i kølvandet på bruddet med YouSee.

Senest i Mediawatch.

Det ændrer dog ikke på, at bruddet med YouSee har været en ekstremt dyr fornøjelse rent seermæssigt på Discovery-kanaler som Kanal 5, 6'eren, Canal 9 osv.

I uge seks 2019 havde Discovery Networks en seerandel i Danmark på 8,4 procent. Det er faldet til 4,8 procent i uge seks 2020.

Og selvom det er en lille forbedring i forhold til de første uger af 2020, hvor tallet var helt nede og ramme 4,2 procent, er det stadigvæk en nedgang på knap 43 procent.

De store vindere er TV 2 og NENT Group, der blandt andet driver TV 3-kanalerne.

TV 2 lå i uge seks 2019 på andenpladsen med en seerandel 39,5 procent. I samme uge i 2020 var det steget til 48,6 procent – og distancen ned til DR er nu voldsom.

Også NENT er gået frem og kan glæde sig over en stigning fra 7,5 til 10,6 procent i seerandel i samme periode. Den stigning hænger formentlig sammen med, at de fortsat er i YouSees univers.