Danmarks Radios streamingtjeneste, DRTV, har i dag, tirsdag den 12. november, gennemgået en kæmpe forandring.

Efter flere måneders arbejde relancerer DR nemlig DRTV med en helt ny brugerflade, der skal give danskerne noget nær samme oplevelse, som når vi bruger kommercielle tjenester som Netflix og Viaplay.

Det bekræfter DR overfor B.T.

Relanceringen er allerede sket - og danskere, der går ind på dr.dk/drtv/ eller opdaterer deres DRTV-app vil allerede nu se den nye brugerflade.

Relanceringen betyder blandt andet, at DRTV i højere grad – via algoritmer – vil præsentere dig for programmer, serier og film, du umiddelbart er interesseret i.

Det kan algoritmerne regne ud baseret på de ting, du tidligere har set på tjenesten.

Relanceringen er led i en bredere strategi i DR, hvor man i stigende grad vil følge med brugerne fra flow tv over til streamingløsninger ’on demand’.

DR har selv fremsat et mål om, at seks ud af ti danskere skal se noget af DR’s indhold via DRTV i 2025.

I dag er det fire ud af ti danskere, som bruger DRTV mindst en gang om ugen, viser tal fra DR.

