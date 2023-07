Den britiske investorlegende og milliardær Jeremy Grantham er bekymret – igen.

Nu advarer han om en gigaboble på aktiemarkederne, som han mener er ved at nå bristepunktet.

Det fortæller den 84-årige investormogul i et interview med Wealth Track. I interviewet drager han paralleller til kriserne i 1929 og 2000.

Grantham hævder, at der er 70 procent sandsynlighed for et større børskrak. Det er en lille nedjustering fra de 85 procent, som han estimerede indtil for nylig.

»Vi har sat kryds ved alle boksene,« hævder Grantham, der mener, at han ser ligheder med de tre helt store bobler på det amerikanske aktiemarked: i 1929, 2000 og 2021.

De 'bokse', han henviser til, er lange perioder med økonomisk opsving, markeder i opadgående tendens og stærk indtjening.

I sådanne scenarier er det historisk endt med et kraftigt fald, påpeger Grantham.

At boblen ikke er sprunget endnu, skyldes blandt andet også fremkomsten af ​​kunstig intelligens, mener han.

På trods af nedgraderingen til 70 procents sandsynlighed for et rædselsscenarie, mener Grantham ligeledes, at markederne har skabt en 'perfekt storm' for bobler, ifølge Fortune.

I 70erne var Jeremy Grantham med til at stifte firmaet GMO. Virksomheden administrerer angiveligt aktiver for svimlende 441 milliarder i dag.

I de senere år har Grantham skabt sig et navn ved at advare mod bobler på kapitalmarkederne.

Han har vist sig at være en skræmmende præcis dommedagsprofet, da han ifølge Finans.dk blandt andet skulle have forudsagt dotcom-boblen i 2000 og finanskrisen i 2008.