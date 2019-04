Den skandaleramte pizzakæde Domino’s har været lukket i Danmark, siden kæden gik konkurs den 2. marts. Men nu slår de snart dørene op igen.

Mandag den 9. april blev Domino’s Danmark nemlig solgt til et udenlandsk selskab, som vil drive pizzeriaerne videre. Det bekræfter kurator Morten Hans Jakobsen fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, overfor B.T.

»Det er solgt til et dansk selskab, som er ejet af Domino’s Pizza Enterprises. Det er et australsk foretagende,« siger Morten Hans Jakobsen:

»De driver i forvejen 2.400 Domino’s-forretninger rundt omkring i Australien og flere steder i Europa.«

Han forklarer, at Domino’s Pizza Enterprises, der altså nu har købt de danske Domino’s-butikker, er et selskab, som er franchisetager fra det amerikanske Domino’s Pizza International. De betaler knap 12 millioner kroner for Domino's i Danmark.

»Vi håber, at det bliver 24 butikker, de driver videre. Det afhænger af udlejerne af lokalerne,« siger Morten Hans Jakobsen.

Købet blev meldt ud på den australske børs onsdag morgen.

Domino's Pizza Enterprises oplyser i en pressemeddelelse i Australien, at de har betalt 2,5 millioner australske dollars for Domino's Pizza i Danmark. Det svarer til omkring 11,8 millioner danske kroner.