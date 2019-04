Domino's i Danmark blev onsdag opkøbt af det australske selskab Domino's Pizza Enterprises. De skal nu rydde op i den konkursramte pizzakæde, der måtte bukke under efter flere fødevareskandaler i Danmark.

De nye ejere er udmærket klar over, at de skal overbevise danske kunder om, at gamle råvarer og dårlig hygiejne er fortid.

'Vi forstår, at det vil tage tid, men vi kan forsikre danskerne om, at Domino's Pizza Enterprises er et andet selskab end de tidligere ejere, og at vores ledelse har erfaring med at arbejde i flere lande i hele verden,' skriver talsperson Tracy Llewelyn i en e-mail til B.T. og fortsætter:

'De ansvarlige for sagerne om mangelfuld fødevaresikkerhed vil ikke være del af det fremtidige lederskab.'

Domino's Pizza Enterprises, der driver 2.400 Domino's-restauranter i otte lande, opkøbte onsdag konkursboet i Domino's Danmark for 18,7 millioner kroner. De vil nu drive Domino's videre i Danmark – og forsikrer, at det bliver med en helt anden kvalitet end før.

'Vi vil arbejde tæt sammen med danskerne for at demonstrere vores fokus på at servere mad af høj kvalitet og vise, at vores fødevarehåndtering er i verdensklasse,' skriver Tracy Llewelyn.

Det er uvist, hvornår de nye ejere af Domino's vil slå dørene op for pizzeriaerne i Danmark.